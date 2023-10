Alquileres: plenario de comisión de Diputados analizará cambios que hizo Senado

Un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados analizará este miércoles el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Senado, para que los diferentes bloques resuelvan si avalan las modificaciones introducidas por la Cámara alta o insisten con la redacción original de la iniciativa.



De acuerdo con la convocatoria, la reunión de las comisiones de Presupuesto -que preside Carlos Heller- y de Legislación General -a cargo de Lucas Godoy- se desarrollará a partir de las 12:30 en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja.



De acuerdo con la técnica parlamentaria, los legisladores y legisladoras solo podrán aceptar las modificaciones o insistir con el texto original del proyecto, ya que se trata de una iniciativa en segunda revisión, es decir que vuelve a la Cámara de Diputados luego de haber sido aprobada con modificaciones en el Senado.



El proyecto había sido aprobado en agosto pasado en Diputados, pero luego sufrió modificaciones en el Senado, por lo cual ahora la Cámara baja deberá decidir si insiste con la redacción original de la iniciativa o si acepta los cambios introducidos por la Cámara alta.



De acuerdo con la redacción de la primera aprobación del proyecto, las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Indice de Precios al Consumidor (IPC), el Indice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.



En tanto, el proyecto aprobado la semana pasada por el Senado establece tres años como plazo mínimo legal de locación, y agrega que "los contratos de locación con destino" a vivienda serán estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".



También el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres propiciando que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA".



El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que estableció que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".



En cuanto a la relación de fuerzas, en la comisión de Legislación General el oficialismo tiene mayoría (16 sobre 31) para hacer prevalecer el aval al texto del Senado; en tanto que de los 49 integrantes de la comisión de Presupuesto, 24 pertenecen al Frente de Todos y 23 a Juntos por el cambio, en tanto que los dos restantes son de Córdoba Federal -que apoya el texto de Diputados- y del Frente de la Concordia Misionero, que actuó en el mismo sentido.



Igualmente la definición se dará en el recinto, donde fuerzas que no tienen representación en la comisión, como la Izquierda, los libertarios, el socialismo o Identidad Bonaerense, deberán decidir cual de los dos proyectos en danza terminan aceptando.