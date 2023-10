La hija de Huguito Flores cumple años: "Está despierta y consciente"

En el día de su cumpleaños, Catalina, la hija del fallecido cantante popular “Huguito” Flores, única sobreviviente del siniestro vial en el que perdió la vida sus padres y un tío, “está está despierta, consciente y se le ha podido sacar el respirador”, dijo la doctora María Eugenia Gauna, directora del Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), de la capital de Santiago del Estero.La pequeña, que se encuentra internada y que hoy está cumpliendo 3 años, presentó una mejoría, mientras que su tía, Paola Enríquez, compartió un video en la red social TikTok, en el que escribió: “Feliz cumple, amor de mi vida, te amo con el alma mi Catalina. Nunca voy a soltarte, sos mi vida entera mi Catu, así de feliz te quiero ver siempre mi pequeña”.En una fecha muy particular para la niña, la directora del Cepsi, en diálogo con los medios locales, dijo que “ayer estábamos con la suspensión de la farmacología que la había llevado al coma, hoy está sin las drogas, está despierta, consciente y se ha podido sacar el respirador”.A la vez indicó que “para poder sacar (el respirador) tenemos que apoyar ahora con un flujo de oxígeno que se hace a través de un dispositivo VNI (ventilación no invasiva) y vamos a ver cómo evoluciona en estas 24 o 48 horas”.“Si la paciente se adapta a no estar conectada al respirador vamos bajando los flujos, y si la paciente por cuestiones que pueden ser referidas al trauma encéfalo craneano o al trauma pulmonar por el accidente, requiere nuevamente del respirador, regresará para mantenerla en las condiciones adecuadas”, añadió.“Está despierta y puede estar conectándose con los familiares en lo poco que puede hacerlo”, indicó y además agregó: “Vamos para adelante, lento, pero para adelante”.