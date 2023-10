“Tenía miedo que le corten el brazo”, dijo mamá de nena tras accidente en pileta

Sociedad Una nena quedó tres horas atrapada en el filtro de la pileta de un club

Cómo fue el rescate



?#Ahora | ?El móvil de @IvannaMyzka con Monica Jurado, Directora del Hospital de Niños de Zona Norte, en #BuenDíaNacional??



? El parte médico de la niña que quedó atrapada en la pileta da, hasta el momento, resultados positivos



? AM 1300 FM 104.5

? https://t.co/iHAs2JevmJ pic.twitter.com/OSsW2viyqt — Nacional Rosario Fontanarrosa (@nacionalrosario) October 3, 2023

Tres horas de desesperación se vivieron este lunes en el club Teléfonos Rosario, en La Florida, cuando el brazo de una nena quedó atrapado en el filtro de la pileta de la institución mientras practicaba natación. Julia, la víctima, debió ser asistida por tres horas y actualmente se encuentra internada en el Hospital de Niños de Zona Norte y está estable.La palabra de Roxana, su mamá, quien dio detalles sobre cómo se encuentra la niña y agradeció a Dios por no haber perdido en ningún momento la tranquilidad.De acuerdo a lo que precisó, la pequeña tuvo miedo a que “le corten el brazo”. Sin embargo, señaló que como madre “siempre estuvo tranquila”. “Algo me calmó y me dio tranquilidad. Le puede pasar a cualquiera, lo veo de esa manera”, sumó.Sobre la evolución de la nena: “Pasó una buena noche, ella está bien, solo un poquito asustada. No sabemos cuánto tiempo va a estar internada”.Respecto de la institución, ubicada en la zona norte de la ciudad y a la que Julia acude hace dos años y medio a natación, dijo: “Hay mucho amor en el club. No puedo hablar mal”.En declaraciones a LT8, el responsable de los Zapadores contó: “Al lugar acudieron efectivos del Cuartel Norte. Lo más importante era que la nena tenía las vías respiratorias fuera del espejo del agua. Si hubiese sido al revés todo iba a ser mucho más complicado. Entonces evaluamos la situación y las medidas de seguridad. Ella estaba contenida por su abuela que estaba junto a ella en el agua. Tenía un brazo metido en un caño donde se coloca el filtro o el barre fondo. Era un caño común, de PVC, pero dentro de una estructura de hormigón”, indicó Pelleti.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir ayer, el bombero recordó: “La nena venía nadando en una clase como la de todos los días, y tal vez haya querido aferrarse al borde de la pileta y en lugar de eso, metió la mano en el caño. Después de analizar todo el panorama, optamos por romper el tubo y sacar a la nena con el pedazo de caño en el brazo. Para eso usamos un rotomartillo, que es una de las herramientas con que contamos para trabajos de rescate"."Lo importante es que salió todo bien. Tardamos entre dos horas y media y tres. La nena estuvo contenida por su abuela, si bien también la hablábamos para que esté tranquila. Fuimos con una psicóloga para los familiares. Hicimos todas las maniobras necesarias para no causarle lesiones en el bracito. Agotamos todas las instancias hasta que decidimos romper la pileta para liberarla y llevarla al Hospital de Niños" Zona Norte.Mónica Jurado, directora de ese nosocomio, brindó esta mañana un parte sobre la salud de Julia. “Ingresó al Hospital por la unidad de guardia y emergencias aproximadamente a las 21. Por suerte estaba consciente, algo irritable lógicamente por haber atravesado esa situación en la pileta en la que sufrió la compresión de su brazo izquierdo en un caño”.“Tuvimos que retirar el caño y se hicieron todos los estudios complementarios para establecer el compromiso que había sufrido el bracito por la compresión. Por suerte, los estudios vienen bien. Un trauma de este tipo produce una compresión de la circulación sanguínea y eso es lo que estamos siguiendo en su estado de salud. La nena está bien. Amaneció tranquila. Estamos trabajando con el equipo del hospital por el susto que sufrió. Además, es una valiente en ese sentido y se encuentra clínicamente bien”, subrayó Jurado.Y agregó: "Vamos evaluando en función del retiro del caño para que ella nos ayude a generar la sensibilidad para realizar una intervención. La nena está contenida por su papá y su mamá. Fue muy valiente y colaboró. Hoy nos hacía bromas a nosotros en relación a lo que sucedió y dijo que extrañaba a su profesor de natación".