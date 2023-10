Por detección de triquinosis, sacrifican 20 porcinos en la provincia de Córdoba

En resguardo de la salud de los consumidores y evitar la difusión de la triquinosis, agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) junto al personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba y de efectivos de la Patrulla Rural Norte, dependiente de la Policía Provincial, interdictaron un predio en la localidad de Deán Funes.En el marco de las acciones estipuladas en la Resolución 555/2006, agentes del Senasa procedieron a la interdicción del predio y al control del stock. Al constatarse las condiciones del establecimiento, la permanencia y alimentación de los animales se determinó el envió a faena controlada de la totalidad de los porcinos (20) a un establecimiento habilitado para tal fin.Los cerdos parasitados no presentan signos clínicos ni su carne muestra cambios en su aspecto, color, olor o sabor, por lo que la triquinosis no puede evidenciarse a simple vista en el campo ni en los productos alimenticios derivados. Por eso, los frigoríficos que faenen cerdos tienen la obligación de realizar, en cada animal faenado, los correspondientes análisis para detectar si hay presencia de triquinosis. El cumplimiento de estas acciones asegura la inocuidad de los productos que llegan al consumidor.Dado que no existen vacunas ni tratamientos para administrar en el animal vivo, las medidas de prevención consisten, principalmente, en mantener la higiene durante la crianza de los cerdos y realizar una prueba diagnóstica luego de la faena y antes de la preparación y consumo de chacinados.En este sentido, el Senasa recomienda a los criadores de cerdos mantener el lugar en condiciones higiénico-sanitarias apropiadas, alimentar los animales adecuadamente y evitar que estén en contacto con la basura e ingieran desperdicios. Asimismo, resulta muy importante combatir la presencia de roedores, ya que son posibles portadores de la enfermedad y pueden transmitirla a los porcinos.Al cumplir con las pautas que brinda el Senasa para la crianza de cerdos y la elaboración de productos alimenticios, los productores porcinos colaboran con la prevención de la triquinosis, protegen su actividad productiva, evitan riesgos y producen alimentos seguros.Este tipo de acciones de prevención y control, que realiza el Senasa, contribuyen a resguardar la salud de los consumidores, proteger al productor y mejorar la sanidad y el bienestar animal.