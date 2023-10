Falleció una ex reina de la Vendimia tras una cirugía estética

Una ex reina de la Vendimia del departamento San Rafael, conocida actriz y comerciante del sur mendocino, falleció en las últimas horas en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, tras sufrir complicaciones luego de una cirugía estética.Jaqueline Carrieri, quien esta semana cumplía 49 años, falleció hace pocas horas "luego de haberse realizado una cirugía estética, y una complicación generó un coágulo que se llevó su vida”, indicaron sus allegados.Desde las redes sociales de "Reinas Vendimiales San Rafael Mendoza" fue recordada como “una mujer dueña de un talento, siendo actriz de una de las obras que se desarrollaba en el teatro Roma hasta hace poco días”."La sanrafaelina murió en Los Ángeles, California, debido a un derrame que le habría ocasionado una operación estética”, agrega el comunicado de las ex soberanas vendimiales.La noticia conmovió a amigos y a la comunidad de San Rafael, dado que se trataba de una conocida comerciante, actriz y ex reina de la Vendimia del departamento mendocino."Descansa en paz su majestad!", la despidieron desde la página de Facebook San Rafael Vendimia, recordando que "Jaquelin representó como reina al distrito de Punta del Agua y fue electa Virreina Departamental 1996. Durante años se encargó de vestir a nuestras Reinas Vendimiales con su boutique de moda".