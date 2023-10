Expenitenciario fue encontrado no culpable por un homicidio en Paraná

El jurado popular encontró no culpable a Silvio Martínez en el marco de la causa “S/ Homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real- dos hechos-, lesiones leves y amenazas, en calidad de autor”.



El debate comenzó el martes pasado y continuó los días miércoles, jueves finalizando este lunes en Paraná.



Se desarrolló en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJER) y fue dirigido por el vocal del Tribunal de juicios y Apelaciones de Paraná, Gervasio Labriola.



El Ministerio Púbico Fiscal estuvo representado por el fiscal Laureano Dato y la fiscal Melisa Saint Paul.



La defensa de Martínez estuvo a cargo de los abogados Boris Cohen y Eduardo Toloy.



El juicio fue público y se transmitió en directo, a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJER, las instancias de inicio del proceso, alegatos de apertura y de cierre, las instrucciones del juez técnico y el veredicto del jurado popular.



El exagente penitenciario Silvio Martínez, está acusado del homicidio de Maximiliano Bertoldi, ocurrido el 5 de febrero de 2022. El hecho ocurrió alrededor de las 15 en barrio Las Chacras, en la zona este de la capital entrerriana, cerca de calle Francia y Circunvalación.



En los alegatos, la fiscalía había reclamado la condena por estar acreditado el hecho, en tanto que las defensas, opinaron que no estaban dadas las condiciones para lograr la acreditación del hecho.



El Jurado Popular, no logró la unanimidad requerida para avanzar con la declaración de culpabilidad, por lo que, en este caso, se debió disponer la no confirmación del pedido de condena, tal como había reclamado la fiscalía, indica Uno.



El juicio

El juicio por jurado a Silvio Martínez, de 42 años, comenzó el 26 de septiembre y por el salón de audiencias pasaron una gran cantidad de testigos que dieron cuenta de lo que sabían sobre el hecho que derivó en la muerte de Maximiliano Bertoldi.



La versión que expuso la Fiscalía refiere que cuatro personas se presentaron en la casa de Martínez para dialogar sobre un conflicto vecinal y fueron recibidos a los tiros por el acusado. Bertoldi, de 30 años, recibió un disparo en la cabeza; mientras que Alexis Dante Leonel Mildenberger, de 21, recibió un balazo en la espalda, pero sobrevivió porque no afectó ningún órgano vital.



Para la Fiscalía, representada por los fiscales Laureano Dato y Melisa Saint Paul, el imputado es el responsable de la muerte de Bertoldi, quien falleció el 2 de agosto de 2022 en el hospital San Martín. Es decir, cinco meses después de haber sido baleado en la cabeza. Además del homicidio, le endilgan el intento de homicidio de Mildenberger y lesiones y amenazas contra Ramón Sebastián Morales.



Por su parte, los abogados defensores Boris Cohen, José Barbagelata y Héctor Toloy sostienen que Martínez y su familia fueron atacados. En el juicio se apoyaron en el testimonio de la madre, la esposa y el hijo de 5 años de Martínez, quienes refieren que el accionar del exagente penitenciario fue en legítima defensa.



El lunes 2 de octubre, a partir de las 9, será la etapa de los alegatos de clausura. El momento en el que los fiscales y los defensores manifestarán sus conclusiones finales sobre el juicio. La Fiscalía pedirá que sea declarado culpable, mientras que la defensa solicitará que se lo absuelva de culpa y cargo. Tras oír a las partes, el jurado popular se retirará a deliberar y emitirá su veredicto.