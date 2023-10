Covid: “Hoy el virus sigue atacando, pero da síntomas leves”, dijo Larrateguy

La semana pasada, el Ministerio de Salud de la Nación, instó a las personas mayores de 50 años a colocarse los refuerzos de la vacuna contra el covid 19. El pedido obedece, según indicaron desde la cartera a un aumento progresivo de casos en el país y detallaron que más de 10 millones de personas mayores de 50 años no se vacunaron con la dosis correspondiente en los últimos meses.En diálogo con, el médico neumonólogo, Luis Larrateguy expresó que el tema de la vacuna contra el coronavirus “ha sido muy controversial, pero a la vez nos ha ayudado a dominar la pandemia, y sigue siendo tema de debate”. En tal sentido, recordó que tras la fase III de la vacuna, “ahora estamos en la etapa IV de fármaco vigilancia y tenemos que estar viendo qué efectos producen a largo plazo. Tal vez veremos que algún tipo de vacuna seguirá siendo efectiva, otra no tanto y algunas tendremos que pensar en no usarlas, pero todo esto en medicina lleva tiempo”.Y remarcó: “La recomendación que hay hasta ahora es que cada 6 meses, las personas de riesgo, los mayores y con algunas enfermedades asociadas, deben colocarse la vacuna. Pero esto es algo dinámico y en un futuro puede ser modificada, nunca hay que tomar todas las palabras en forma fehaciente, porque esto sacudió el mundo científico y todavía no sabemos si fue un virus salvaje o fue de diseño”.“Como muchas veces lo dijimos, este virus llegó a la humanidad para quedarse, va a ser un virus que seguirá atacando, hasta que alguna vez, con nuestra inmunidad podamos erradicarlo. Hoy el virus sigue atacando pero al tener la inmunidad de la propia enfermedad y la vacuna que se ha colocado, da síntomas más leves y no esos cuadros que llevaron a los pacientes a la internación y a perder la vida”, mencionó el profesional.Sobre los casos de covid en la actualidad, Larrateguy dio cuenta que “hay tres cuadros virales característicos:, que tira abajo al paciente, lo lleva a la cama con 39º de temperatura y dolores musculares; los resfríos comunes, que es congestión nasal, estornudo y en tres o cuatro días desaparece; y el cuadro de, que es un cuadro mucho más importante, con mucha tos, tos seca, fiebre, dolor de garganta y la tos puede persistir hasta uno o dos meses. En los pacientes que hemos podido hisopar, hemos visto que fue positivo y el cuadro es éste, por lo tanto, hemos aprendido en la vida real, qué es lo que tenemos que buscar y por qué pensamos que eso puede ser coronavirus”.Finalmente, el profesional indicó que todas las personas deben estar alertas a los síntomas y consultar al médico. “Hay que seguir atentos. Y la prevención es fundamental en la medicina respiratoria”, puntualizó.