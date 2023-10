Hubo una marcha para pedir justicia por la joven asesinada tras clásico rosarino

Policiales Una fanática de Rosario Central falleció tras recibir un piedrazo en la cabeza

En el mediodía de este lunes, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Ivana Paula Garcilazo Bellón (32 años) se movilizaron hasta el Centro de Justicia Penal de Rosario para pedir por el esclarecimiento del asesinato ocurrido el sábado pasado después del clásico. En la investigación que lleva adelante el fiscal Gastón Ávila no hay sospechosos detenidos.Silvina, hermana de la joven que murió como consecuencia de un cascotazo arrojado por simpatizantes de Newell’s en inmediaciones de Ovidio Lagos y Montevideo, dijo a El Tres: “No vamos a parar. Esta es la primera de un montón de movilizaciones. Ella era esto, luchar por todas las causas. Mi hija sufrió un abuso y ella luchó, nunca me dejó sola”.Por su parte, la abuela de Ivana afirmó que todos los lunes irá a pedir justicia el Centro de Justicia Penal. “Tengo demasiada pena en el alma. Era una chica trabajadora, le gustaba el fútbol. Salió a festejar y un hincha de Newell’s, que tengo entendido que está apañado por el club, la mató con una piedra. Yo soy simpatizante de Newell’s, ella era de Central. Eso no nos separaba, al contrario. Por eso tengo tanta bronca. Desde los 3 años tengo carnet de socia de Newell’s. De ahora en más, voy a estar todos los lunes acá hasta que haya justicia”, comentó.

Mientras se realiza la manifestación, llegó una caravana de repartidores en moto y bicicleta para reclamar justicia junto con la familia de la joven. “Vamos a venir las veces que sean necesarias. Esta muerte podría haber sido evitada. Habiendo cámaras en la zona, ¿No pudieron mandar antes un móvil, para que esto no suceda?”, comentó una compañera.“Le tocó a Ivana, pero todos somos Ivana. Todos trabajamos y andamos en la calle. El día del partido la ciudad quedó liberada. No me crucé con ningún policía, estaban todos en Arroyito, estábamos regaladísimos. Encima el ministro se acercó al lugar del hecho y dijo que el operativo había sido un éxito. ¿Cómo va a ser un éxito con una compañera muerta?”, señaló otro repartidor.