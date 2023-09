Comisión de Diputados retomará proceso de juicio político a miembros de la Corte

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará el próximo martes el proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con el análisis de los expedientes relacionados con supuesto "abuso de poder" por parte del ministro Carlos Rosenkrantz por no excusarse de intervenir en causas en las que estaban involucrados exclientes de su estudio particular.



El cuerpo de trabajo que preside la oficialista Carolina Gaillard se reunirá desde las 13 en el edificio Anexo, y contará con la presencia invitados que expondrán sobre los expedientes que se enfocan en ese supuesto accionar del mencionado magistrado.



Estarán ante los diputados de la comisión de juicio político el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en el portal El Destape, y su colega Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en el sitio El Cohete a la Luna.



También lo harán Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema y Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA contra AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.



El quinto invitado será Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no asistió a la convocatoria que se le realizó para la última reunión, en la cual debía explicar sobre el expediente relacionado al fallo relacionado con la conformación del Consejo de la Magistrarura.



La reunión del martes -convocada formalmente hoy- será la vigesimotercera desde que se inició el proceso, el pasado 26 de enero.