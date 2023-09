“Hablando de suicidio podemos salvar una vida sin darnos cuenta"

Los días 28 y 29 de septiembre, Paraná fue sede del Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental del Litoral 2023 , que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones.Se trata de un acontecimiento histórico en la región, que reunió a médicos de las provincias de Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y a las cuales se sumaron otras como Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Además de especialistas de países vecinos.El médico psiquiatra Esteban Dávila, dijo en declaraciones aque el congreso “ha sido un éxito y ha convocado a casi 700 personas, lo cual es algo inédito en la región del litoral”.Sobre la problemática del suicidio, indicó que “a nivel mundial se está hablando de este tema que es un flagelo que trae una complicación última y es que está bajando un poco la edad y está abarcando un grupo poblacional de adolescentes y esto es muy grave, triste y difícil. Todavía es una temática estigmatizada, es difícil hablar de esto y la Organización Mundial de la Salud nos propone que se hable porque muchas veces, hablando logramos salvar una vida sin darnos cuenta”.Consultado sobre si quienes están atravesando un proceso dan señales, el profesional afirmó: “La persona que busca quitarse la vida no es cobarde, ni inmoral, es una persona que está sufriendo y mucho, de hecho, mirar la muerte como una alternativa es porque el sufrimiento es demasiado grande. Una persona que tiene esos niveles de sufrimiento, cambia su conducta, no es igual, no se comporta igual en la escuela, en el club, en la iglesia, ni dentro de la familia; entonces la señal es que la persona cambia”.También hay otras señales “un poco más específicas y es cuando la persona empieza a tener frases como; sin ser específicos van dando pequeñas señales. La depresión es una de las causas más importantes de suicidio, pero también existe el suicido impulsivo, que es lo que les pasa a los adolescentes: las frustraciones de momento a veces generan un malestar tan grande y como las emociones no están completamente maduras, a veces un acto impulsivo puede llegar a esto”.Finalmente, Dávila habló sobre cómo influyó la pandemia en la salud mental de la población y mencionó que “nos dejó muchas cosas; entre ellas aumentó bastante la prevalencia de depresión, de ansiedad, y de trastornos por consumo de sustancias. Aumentó mucho el consumo de alcohol y drogas ilícitas y esto se mezcla con los síntomas depresivos; al tiempo que nos desafía mucho más a poder empezar a equilibrar los niveles ansiosos los cuales cambiaron: hoy estamos más ansiosos, un poco más depresivos y tenemos que cuidarnos un poco más con el tema del consumo de sustancias”.