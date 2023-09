Afilador de cuchillos aseguró que “este oficio está llegando a su fin”

Cuando Paraná se tornaba serena, un sonido suele distinguirse del resto. Era un silbido, pero no provenía de un parlante, ni tampoco era un animal, sino de un instrumento que anunciaba que se acercaba el afilador de cuchillos. Entonces, tanto desde casas como comercios salían para que el afilador volviera nuevamente útil sus herramientas.Orlando ha pasado toda su vida recorriendo con su bicicleta las calles y ofreciendo el servicio de afilar cuchillos. Ante Elonce contó que su abuelo y su padre se dedicaron a lo mismo, pero su hijo ya no. “La piedra muere acá”, aseguró.En dialogó con este medio, detalló que “afilar una cuchilla grande tiene un costo de 2.000 pesos, hay que andar mucho para juntar algo”, y sostuvo que “antes los materiales eran distintos, eran más pesados”.“Hay pocos afiladores porque ahora los jóvenes están con otras cosas, tienen otros lugares de donde agarrarse”, dijo al contar que su padre y abuelo eran afiladores. “Mi hijo no se dedica a esto, es profesor de inglés, entonces en mi familia la piedra termina conmigo”, aseguró al reflexionar: “es algo que da un poco de nostalgia, porque llegamos a todas las casas, desde la más pobre hasta la más rica”.“A veces voy a pueblos, donde el afilador no va a hace tiempo y le afilo los cuchillos hasta el cura”, cerró.