“Hasenkamp es un pueblo carnavalero”: el testimonio de representantes de Marumbá

“Tanto los carnavales como la peregrinación son parte de la cultura de Hasenkamp; son dos extremos, pero los dos eventos nos llenan de alegría porque representan nuestra esencia”. Así lo aseguró ala primera reina de los carnavales de esa localidad en representación de Marumbá, Lucía Pasutti.En el marco del microrescató el testimonio de la primera reina de los corsos de Hasenkamp, en el ´76, cuando ganó un viaje a Villa Carlos Paz, pero como era muy chica, no pudo ir. “Es un viaje que quedó pendiente, pero fue representar a mi comparsa, que llevo en el alma. Bailé hasta mis 24 años, después me casé, tuve un hijo… fue todo muy rápido”, repasó.“Y para los 50 años de Marumbá, el presidente de la comparsa me convocó para bailar y acepté. A mis 65 años, bailé, la pasé genial”, contó la mujer que es maestra jardinera y profesora de yoga. “Me conoce todo el pueblo”, resumió.“Tengo ganas de seguir bailando porque tenemos que divertirnos y los chicos tienen que prenderse a bailar, a representar a esta comparsa tan amada por todos”, instó Pasutti.“Antes había mucha competencia, mucha rivalidad, pero ahora ya no; y si la hay, no se nota. Tenemos buenos dirigentes y eso contagia a los bailarines, con lo cual, todo lo que cambió, fue para bien”, comparó al remarcar: “Las dos comparsas tienen que brillar”.En la oportunidad, el presidente de Marumbá, César Espinosa, contó que la comparsa cuenta con “un diseñador correntino, Matías Sosa, quien presenta los diseños de los atuendos y el tema de este año, que será Marumbá imperial”. Y continuó: “Luego empezamos con el trabajo de las estructuras y así surgen los cascos y los trajes”. Desde el taller de la comparsa, Espinosa sentenció que “todo es artesanal”.“Hasenkamp es un pueblo carnavalero, el primero en traer el carnaval a Entre Ríos y somos la primera comparsa en cumplir 50 años”, sentenció el presidente de Marumbá. “La familia trabaja durante prácticamente todo el año con el diseñador, la comisión directiva y un grupo de carroceros; todo lo hacemos ad honorem, por amor. De hecho, el tema del año pasado fue Por amor al arte y este año será Marumbá imperial, con la participación de 180 integrantes, con batucada incluida”, remarcó.