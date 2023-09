Eclipse solar anular: el fenómeno astronómico que se podrá ver en octubre

Un eclipse anular de Sol ocurre cuando la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra. El próximo evento astronómico tendrá lugar el 14 de octubre y será visible en Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica. En el Cono Sur también se verá pero no de manera plena.Según publicó la Nasa en su página oficial, el eclipse anular de octubre cruzará ocho estados de Estados Unidos, desde Oregón hasta Texas, la parte norte de Sudamérica y en forma parcial, Argentina y Chile.Sin embargo, paro los amantes de este tipo de fenómenos la agencia espacial norteamericana transmitirá en vivo de forma gratuita para que todos puedan disfrutarlo desde la comodidad de su casa.También hablarán científicos solares e invitarán al público a hacer preguntas sobre eclipses en el chat de transmisión en vivo usando #askNASA.Durante un eclipse solar anular, la luna parece ligeramente más pequeña que el sol. Como tal, no bloquea todo el disco solar como lo haría durante un eclipse solar total. En cambio, la sombra de la luna cubre la mayor parte del disco, dejando el borde exterior, lo que da como resultado un "anillo de fuego", tal como publicó la página especializada Space.Según recomendaciones de la Nasa, es aconsejable observar el eclipse utilizando lentes diseñados para este tipo de fenómenos dado que no es seguro hacerlo con anteojos de sol normales. No obstante, vale aclarar que también se puede observar de manera segura a través de cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados. Fuente: (Rosario3)