Luna llena en Aries y un mensaje para cada signo del zodíaco

Luna llena en Aries: un mensaje para cada signo



La luna llena en el signo de Aries, es un momento clave para la astrología, ya que estamos a las puertas de la temporada de eclipses que se darán en el mes de octubre y que traerán muchos cambios en nuestras vidas.Aries es uno de los grandes protagonistas de este año 2023, ya que el nodo lunar se encuentra en este signo de fuego marcando el pulso de nuestros deseos y estableciendo un nuevo orden entre el ser individual y su relación con los demás. Por eso esta luna también tiene una especial importancia, porque activa la energía nodal, proponiéndonos una mirada mucho más afinada sobre lo que damos y recibimos, sobre el ser uno mismo y ser con el otro; el deseo propio y el deseo de los demás.Esta etapa es para tomar decisiones y ser los héroes de nuestra propia historia, soltando la complacencia y siendo más independientes y autónomos.La luna llena también es un cierre, un momento de balance de lo hecho en los últimos seis meses.Esta luna llena se dará en el grado 6º de Aries, y estará en oposición a Marte, regente de este signo. Podemos preguntarnos: durante este tiempo ¿pude ser consecuente con lo que deseo? ¿Hay una sintonía entre lo que quiero y lo que necesito?Cómo aprovechar el poder de la luna llena de este viernes con un mensaje para cada signo del zodíaco:hay que sanar una herida que parece reabrirse especialmente en esta etapa. Los cierres suelen ser dolorosos o incómodos. Es hora de dejar de pensar en qué dirán los demás y animarte a dar ese paso que necesitás para provocar un cambio en tu vida.hay que ir despacio en esta etapa, volver sobre tus propios pasos, mirar los errores cometidos o las palabras no dichas. Intentá conectarte con la intuición y no tanto con la mente.soltá aquellas relaciones que te resultan vacías y que no te suman; pero tampoco seas demasiado exigente con los demás porque es difícil que el resto pueda cumplir todas tus expectativas. Rodéate de personas que te quieren con el corazón.es hora de provocar cambios profesionales, animarte a hacer lo que realmente deseás sin estar pendiente de la mirada ajena. Es hora de salir de tu zona de confort, de tomar un rol más activo y social. Date tiempo para planificar tus próximos pasos.es hora de dejar de adaptarte a los demás y centrarte en tus propios deseos. Pero es importante pensar antes que actuar, analizar cada situación antes de tomar decisiones. Aprendé a discriminar lo urgente de lo importante.quizás es hora de soltar los miedos, de dejar de estar a la defensiva y abrirte a los demás. Este es momento de conectar con el otro, de escuchar y ser escuchado. Es tiempo de equilibrio y armonía en tu vida, y para eso es necesario deshacerse de los conflictos sin que eso signifique evadirlos. Conectá con la sexualidad.puede ser un momento de balance sobre las relaciones de pareja. Está bueno dar pero es hora de recibir un poco más, de que te escuchen y te complazcan, de sentirte respetada y querida, no seas eterna "dadora" de amor. Es bueno que la otra persona sepa lo que necesitás para estar bien.este es momento de establecer tus propios límites. No dejes que otro lo decida por vos. Sé humilde y cultivá la colaboración con los demás en las cosas cotidianas de la vida, no se te pide ser el salvador del mundo sino dar una mano en las cosas más simples.lánzate hacia el mundo creativo, entregate al arte de vivir. Dale espacio a las actividades recreativas o un hobbie, a las cosas que te den placer. El objetivo es desconectar el piloto automático de las obligaciones.intentá conectar con las emociones aunque te cueste un poco. Soltá la estructura, la rigidez, y llevá la mirada hacia tu mundo interior. Permitite llorar si es necesario. Realizá actividades hogareñas.conectá con la palabra, anímate a tomar papel y birome y escribí todos los sentimientos que te embarguen en estos días, los buenos y los no tan buenos. Bajalos, poné en palabras lo que te pasa, exteriorizá las emociones.aprendé a ponerle precio a lo que hacés, a creer en tu capacidad para generar recursos. Valorá el tiempo de los demás pero especialmente el tuyo. Es momento también de ser paciente y perseverante para que los proyectos se puedan concretar. Respetá el ritmo que necesiten para materializarse.