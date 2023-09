A diez años de la Ley: trabajadores de casas particulares y sus derechos

Muñoz: “Lo que nos llama la atención es el 70% de trabajadoras no registradas”

Opinión de los panelistas:

El 13 de marzo de 2013, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.844 o Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Sin embargo, ese día y los que siguieron, todo el país hablaba de una sola noticia: un argentino iba a estar al frente del Vaticano.Es que justo el mismo día de la sanción legislativa de la ley que cambió el rumbo de la actividad, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fue elegido en la Capilla Sixtina y se transformó en el Papa Francisco.El de las trabajadoras de casas particulares o empleados de casas de familia, es un sector históricamente castigado por la informalidad y pese a que viene ganando terreno en sus reivindicaciones, aún se reflejan cuestiones culturales y sociales complejas que necesitan un cambio de mirada, porque continuamente, se busca “barrer sus derechos bajo la alfombra”.Seguramente, todos conocemos a alguna de las 1.100.000 trabajadoras de casas particulares que hay en Argentina. Esa cifra representa a una de cada 8 mujeres ocupadas en el país, y, a una de cada 5 de las que están bajo relación de dependencia.Se trata de un trabajo con muchas exigencias y sacrificio, y, también, es una de las actividades más condicionadas por los vaivenes de la economía doméstica.Es que las diferentes crisis económicas, impulsan a las personas a dedicarse a esta tarea como una salida laboral rápida. Otro de los efectos de la economía en la actividad, es que siempre, es una de las variables de ajuste en las cuentas familiares.Sin duda, la cuestión de género cruza transversalmente: según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, este es el primer sector más feminizado, con entre 96 y 98% de mujeres.Así como las crisis afectan a muchos, algunos buscan beneficiarse y muchos empleadores, se aprovechan de la necesidad. De esa manera, surge la informalidad, una característica constante de este tipo de trabajo. Es que el 78 por ciento de las empleadas de casas de familia está en la informalidad.Si bien, se ha avanzado mucho a partir del nuevo marco jurídico sancionado en 2013 y que transformó la vida de muchas personas, aún queda camino por recorrer.El tema fue debatido en, programa que se emite por. En ese sentido, Marcela Irina Muñoz, Secretaria gremial de SECFER (Sindicato de Empleadas en Casas de Familia), manifestó: “Hoy se reconoce que somos mujeres y compañeros trabajadores. Ha cambiado la mirada de que es una ‘changuita’, una ayuda en la casa y se empezó a problematizar ese sector. En todos los programas del Estado estamos incluidas como, por ejemplo, el IFE en tiempos de pandemia. En otras épocas donde no había sindicatos, no hubiese pasado esto de ser incluida”.“Lo que nos llama la atención es el inmenso número de trabajadoras no registradas, el cual es del 70%. Eso es algo que está costando porque a pesar de tantas campañas o programas, no tuvieron resultados positivos y es una deuda pendiente, ya que son programas que se llevaron a cabo en otros lados y fueron más exitosos que acá”, sostuvo.“Cuando hablamos con los empleadores sobre algún accidente laboral, va por otro lado el juicio ya que pierde mucho más que pagando mes a mes, el cual no es mucho, y además brinda las posibilidades de que esa trabajadora pueda tener un aporte”, indicó.“La hora está $1.057, el cual es el mínimo de la escala. La paritaria de este año fue de un 30% dividido en tres donde quedamos muy atrás y, por tal motivo, mañana se reunirán por el tema salarial”, señaló.Además, agregó: “Muchos compañeros que lograron tener otros acuerdos, ya que hacen más de una categoría, en esos casos se busca pagar la mayor categoría”.“Después de la pandemia, hubo un montón de fuentes de trabajo que se perdieron y algunos fueron cambiando. Cuando hay crisis, muchas veces se hace un achique de horas, pasan a trabajar en negro o informales. De esta manera, pedimos tener una base, pero la Comisión no lo ha podido conseguir”, argumentó.“En su momento, no teníamos ley, ya que solamente teníamos un decreto de la época de la dictadura. Por tal motivo, nos empezamos a conformar en Paraná y luego fuimos invitadas a formar un sindicato, donde fue una lucha interna porque nos encontramos a compañeros que son patronales. No fue fácil el camino por hacer, donde los que nos dieron una mano fue el feminismo, ya que, a través de su lucha, ha podido visibilizar a todas las mujeres. En ese momento, empezamos a ver un puente más positivo para las trabajadoras”, remarcó.“El empleador tiene que ingresar a AFIP con el CUIL de la empleada y se hace el alta. También, el sindicato mismo ayuda a llevar el procedimiento adelante y no es necesario pagar un contador”, añadió.“Nosotras no trabajamos obra social porque creemos en que las compañeras puedan elegirla. Las chicas que no están registradas, están cobrando $1.800 la hora. Si esa trabajadora me viene con que fue un acuerdo, pero no está registrada, puede en cualquier momento ejecutar un juicio, debido a que está en contra de la ley”, contó.“La AUH, la Tarjeta Alimentar y otras ayudas sociales no las pierden en caso de que las registren, ya que es un reconocimiento social de que soy parte de algo”, expresó.“Tuvimos el caso de una niñera que renunció porque cada vez que iba a trabajar, no estaba la señora y el empleador la atendía en calzoncillo. Entonces, empezó a sufrir esas situaciones y a no saber a quién acudir. Es un tema muy difícil para las compañeras poder contar lo que les pasa y estamos luchando para ser incluidas porque es un escape para compañeras, donde las hemos ayudado a ingresar a algunos programas por el tema de violencia”, dijo.“El Sindicato se encuentra en calle Colón 59, donde está ATE, y pueden asistir todos los jueves desde las 9.30 hasta las 17 horas. También, se pueden comunicar a mi celular que es 154196690 o nos pueden encontrar por las redes en SECFER”, concluyó.opinó: “Hay una directriz para trabajar que es la aparición de la economía del cuidado, el cual era un sector de esos subsectores que están invisibles”.Asimismo,contó: “Un monotributo básico esta más de 6 mil pesos”., por su parte, sostuvo: “Hay mucha hipocresía por parte de la sociedad. También, hay funcionarios nacionales como la ex titular del INADI, Victoria Donda, quien tenía una empleada que quería pagar con un contrato estatal. Lo más duro es cuando asisto a la Justicia y veo que, al ser tan vulnerables, cualquier cosa que se pierde en una casa, la culpa es de la señora que trabaja”.Por último,indicó: “Hay una invisibilización porque es servidumbre, es decir, nos quedamos dentro de ese funcionamiento arcaico, colonial y maltratador de la gente que te cuida la casa”.