Atenciones odontológicas sin cobertura social: conflicto de posiciones extremas

Valentini: “Los insumos suben por ascensor, pero nuestros honorarios por escalera”

Desde hace un largo tiempo, los entrerrianos no cuentan con cobertura social en las atenciones odontológicas. Ocurre a raíz de un conflicto entre el Colegio de Odontólogos de la provincia y las distintas obras sociales. La situación se repite en varias provincias.De un lado, los profesionales argumentan que las obras sociales y las prepagas, abonan un valor de las prestaciones que no se acerca al índice de inflación. Además, sostienen que la actividad está sujeta a precios que varían continuamente, lo cual, impacta en los insumos odontológicos, que, en su mayoría, se deben importar.El conflicto escaló y tras infructuosos esfuerzos por acordar una actualización de aranceles, los profesionales, resolvieron cobrar un monto adicional, un coseguro o, un copago, para atender a los afiliados.En ese momento, las obras sociales pusieron el grito en el cielo y se cortó la cuerda.El paso siguiente fue que los odontólogos comenzaron a fijar sus propias reglas de juego y sus aranceles.Desde entonces, los odontólogos trabajan sin cobertura de un gran porcentaje de las obras sociales.En la otra cara de la moneda, surgen acciones polémicas para tratar de salvaguardar los aranceles institucionales y la atención a los afiliados. Una de esas iniciativas, fue la que tomó el Iosper, la obra social de mayor cantidad de afiliados en Entre Ríos, con unos 300 mil adheridos.El Iosper decidió acordar con profesionales individuales por fuera del convenio con el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos.Así, la realidad muestra que la situación parece no tener vuelta atrás y se convierte en un panorama de “sálvese quien pueda”.Mientras tanto, el largo conflicto y los elevados costos, repercuten en los ciudadanos que demandan atención y muchos, ya decidieron interrumpir las prácticas odontológicas. Esto impacta en la salud bucal de los pacientes de diferentes edades, sean atendidos a través de obras sociales, prepagas o en hospitales públicos.El programa fue debatido en, de, explicó que “el problema no es con las obras sociales o las prepagas, sino con la realidad básicamente. Es cierto que estamos atravesando una etapa muy crítica, complicada, donde los insumos odontológicos han tenido un aumento sideral porque en su gran mayoría son de procedencia importada. Están atados al valor de las divisas, estamos teniendo problemas para acceder a la importación de esos insumos y hay riesgo de desabastecimiento. Eso lleva a que el costo de una práctica odontológica haya subido considerablemente, en un contexto en el cual la realidad económica de la población a la cual nos debemos, también ha sufrido un menoscabo importante”.En ese sentido, dijo que “se ha elaborado una estructura de costos, que es un estudio que nos permite determinar con cierta precisión cuál es el valor de una práctica, tanto el valor de lo que nosotros tenemos como gasto, como insumos directos o indirectos, como cuál debería ser el honorario que complementa ese costo operativo. Si lo comparamos con lo que están en condiciones de pagar la mayoría de las obra sociales y prepagas, se quedan cortos”.“Hoy uno ve como determinadas obras sociales o prepagas aducen ser los financiadores del sistema de prestación de servicios de salud y en realidad el real financiador no es el que pone el dinero, sino el que está resignando dinero para poder mantener a la población atendida y poder generar ciertos servicios que mantengan una situación de equilibrio entre lo que el paciente necesita y lo que nosotros le podemos brindar para mantenerlos atendidos”, agregó.Explicó que en el caso específico del Círculo Odontológico de Paraná “cualquier profesional se puede negar por escrito a ser prestador de cualquiera de las obras sociales. El Círculo firma los convenios en representación de los colegas y el colega puede renunciar y lo hace saber para que nosotros se lo informemos a las entidades que contratan”.Sobre el cobro de plus médico, indicó: “hay que determinar qué es el plus. Se lo relaciona siempre con una cuestión más emparentada con lo que pareciera ser la avidez del profesional para ganar más de lo que debiera. Lo que se hace inevitable hoy, en muchos casos, es generar una situación que permita brindar al paciente seguridades, que vamos a utilizar los materiales adecuados, que le vamos a generar un tiempo de atención adecuado, que vamos a hacer un diagnóstico adecuado, proveerle los materiales necesarios, y llevar adelante un tratamiento para mantener el estado de la salud bucal o recuperar la salud perdida”. No obstante, remarcó: “si vas a la letra cruda de la ley está prohibido cobrar plus. Siempre hemos recibido comentarios al respecto, nunca denuncias. Cuando les pedimos que las hagan empiezan a pensar que en realidad están bien atendidos, que es su profesional de confianza y que la situación coyuntural es complicada”.“El sistema de seguridad social tal como está contemplado hoy en día, está en un estado terminal. Algo hay que hacer para modificarlo. Las obras sociales o las prepagas dicen que no pueden dar más erogaciones, el profesional tiene todo un repertorio de técnicas, materiales, de instrumentales, incorporación de tecnología, que lo puede poner al servicio del paciente, pero eso necesita una contraprestación económica que permita amortizarlo, adquirirlo, capacitarse”, informó.Señaló que “no sé a quién beneficia, pero la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, es la que debiera regular la actividad de las prepagas y los servicios que se brindan. Cuando se realizan las reuniones, se sientan los representantes de las prepagas y los representantes del gobierno. Dejan afuera a los representantes de las entidades prestadoras de servicios. Esto es algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo y no hemos tenido eco”.Comentó que existe el Servicio Odontológico Solidario (SOS), “una iniciativa que parte del Círculo Odontológico de Paraná hace más de 30 años. Sirve para la gente que no tiene acceso a una obra social, a una prepaga, posibilidad económica de acceder privadamente a las prestaciones de salud. Es puramente odontológica. Es gestionada por el Círculo y no tiene que rendirle ningún tipo de explicación y no está obligada a presentar superávit ante un grupo accionario. Eso permite achicar los costos de trabajo para volver la prestación más accesible para el afiliado, asegura que el profesional pueda atender a través de estas ventajas e innovaciones, y provee distintos planes de cobertura. Tienen un régimen posible de visitas de cuatro prestaciones mensuales. La comparación entre atenderse privadamente y a través del SOS, se paga menos del 50 por ciento de lo que saldría atenderse privadamente. Tenemos 14 mil afiliados”.El convenio entre IOSPER y el Círculo Odontológico “fue rescindido hace un par de años porque IOSPER no estaba en condiciones de seguir manteniéndolo”. Asimismo, por otra parte, indicó que “nosotros recibimos una propuesta del IOSPER, la evaluamos, la sometimos a consideración en una reunión ampliada de socios y le explicamos a la obra social que la propuesta que habían hecho era un 60% inferior a lo que otras obras sociales estaban pagando en ese momento. Estaban ofreciendo un 40% de lo que las otras obras sociales ya estaban pagando. Se tornó inviable. En ese momento nos respondieron que no tenían mayor posibilidad económica. No estamos negados a ninguna negociación, pero sí sostenemos que cualquier cosa que se firme no puede ser un efecto que sea para que la gente lo vea, lo tiene que palpar y estar atendida”.“Con la mayoría de los convenios que nosotros tenemos firmado se está pagando a 30 o 60 días. Hay un componente inflacionario importante. Se han generado reclamos al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Economía, en el cual se reclaman algunos elementos que se deben cambiar dentro de las normas de atención con las prepagas. Se está pidiendo que las adecuaciones arancelarias sean mes a mes y de acuerdo a la inflación y no a lo que autorice Superintendencia”, manifestó.Indicó que “nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible. Hay un punto donde se debe poner un límite, porque cuando vos trabajás a pérdida o generás una atención con elementos que no son acordes a lo que se espera, no estás brindándole la atención necesaria al paciente. Empezás a funcionar como una fábrica, metés un paciente atrás del otro y eso no termina bien para nadie”.“El profesional que decide no atender por determinada obra social o prepaga muchas veces está basado en un cansancio histórico, no arancelario. Son cosas que permanentemente se están hablando para mejorar en los convenios de trabajo pero que muchas veces te cansan. También cansa el tema de que los insumos suben por ascensor, pero nuestros honorarios por escalera”, agregó.Una consulta general a un odontólogo, de forma privada y sin obra social, “cuesta aproximadamente 8.500 o 9000 pesos. No una consulta de 10 minutos, sino una como corresponde”.“Las prácticas que históricamente están por fuera de la seguridad social suelen ser las relacionadas con prácticas quirúrgicas complejas, las prácticas de prótesis dentales y las prácticas de ortopedia, ortodoncia, y demás. Hay otras prepagas y obras sociales que sí realizan la cobertura”, indicó y agregó: “el estado debería poder cubrir lo que por privado no se llega a cubrir”.“El paciente tiene que escuchar a su profesional de confianza y el profesional tiene que orientarlo y aconsejarlo de la mejor manera. Se les recomienda ir al SOS, continuar los tratamientos. Si no se continúan pueden generarse diversas patologías”, finalizó.