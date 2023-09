Sigue el buen tiempo y prevén que llegará un fenómeno poco usual: la “gota fría”

El meteorólogo, Alejandro Gómez, ratificó la persistencia de las buenas condiciones de tiempo al menos hasta inicios de la semana próxima, con un incremento nuboso y un leve descenso de temperatura entre la tarde del viernes y la mañana del sábado.Durante su habitual micro de meteorología de los jueves enindicó que hoy el cielo estará mayormente despejado, con viento del este y que la temperatura llegará a 23 grados durante la tarde., con cielo despejado. Sin embargo, luegocon viento del sudeste y luego del sur. A la noche estará cubierto, con la entrada de un sistema frontal débil, casi inactivo. Laspodrían manifestarse sobre el extremo sudeste de la provinciainiciará entre parcialmente nublado, con leve descenso de los registros térmicos. “La masa de aire post frontal no cambiaría demasiado las temperaturas, por lo que las tardes seguirían templadas”, sostuvo el especialista.Será un, con una mañana relativamente fresca y temperaturas que a la tarde podrían llegar a los 25 grados.empezaría de manera similar al día anterior, pero “entre la tarde y la noche habría un importante incremento de la nubosidad. Se avecina un sistema que puede generar condiciones de inestabilidad entre martes y miércoles”, aunque “no esperaríamos un cambio relevante en cuanto a las temperaturas”.Gómez reveló que “se trata de un sistema muy particular en niveles medios que es lo que, en meteorología, técnicamente llamamosque no es muy habitual”.Precisó que se trata “de” atmosféricos, que genera “entre 4.000 y 6.000 metros de altura. Hay un sistema de baja presión bastante aislado, que se escapa del resto del entorno, porque no está asociado a ondas de depresión amplias. Conlleva en su interior temperaturas bastante bajas.. Involucra a superficies como la provincia de Entre Ríos en su totalidad”, completó.