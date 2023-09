“No hay nadie que nos escuche", dicen ahorristas de planes de 0KM

Hace dos años, con marchas y concentraciones, los ciudadanos que estaban pagando planes para tener su primer 0Km salían a la calle para denunciar que tenía cuotas "usureras".La situación se daba en todo el país y eran miles de los afectados , tanto que armaron un grupo de WhatsApp para visibilizar su precariedad. Presentaron recursos de amparo y lograron que se suspendiera por un tiempo el cobro de las cuotas.Pero la crisis para hacerse con su cero km siguió y se mantiene igual o peor. "En Entre Ríos la situación lamentable porque la Justicia nos dejó sin amparos y con un abuso tremendo porque las empresas quieren cobrar los diferimientos por las medidas cautelares, es decir, que nos cobran cuotas de 2 o 3 millones de pesos", alertó Cristian Iparraguerre en diálogo con"Por ejemplo, pagas una cuota de 200 mil pesos y en vez de bajar tu deuda sigue aumentando, encima no tenemos ni siquiera un detalle de lo que estamos pagando. Eso equivale a todo el sueldo casi" detalló y describió 'que "estamos desesperados porque los jueces fallaron a favor de las empresas automotrices y nos tiraron abajo las cautelares".En tanto, Emilio Rivollier, uno de los damnificados en la ciudad de Gualeguaychú, expuso que "seguimos de la misma manera o peor porque desde que se cayó la cautelar para los usuarios de Entre Ríos las cuotas aumentaron en forma indiscriminada y no hay nadie que nos escuche ni nos atienda".Luego contó que en Mendoza, una abogada que representa a los damnificados de todo el país concurrió a un tribunal donde había "10 abogados en representación de las automotrices" y que "eso demuestra la disparidad de fuerza"."No tenemos posibilidades que nos escuchen, intentamos que un fiscal o un juez nos preste atención. Afrontamos cuotas impagables e intereses que van unidos a los aumentos en valor dólar de los autos que son mes a mes por la inflación"."Las autoridades no hace nada por nosotros, estamos desconcertados, no sabemos hasta cuándo vamos a tener el auto o si un día van a venir con una grúa a llevárselo", contó con angustia Rivollier.