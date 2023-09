Acera de la historia del santo

Los entrerrianos celebrarán este viernes a su Patrono, San Miguel Arcángel. En ese marco, para la jornada está prevista la solemne procesión y luego la celebración de la santa Misa en la parroquia de calle Carlos Gardel.Las actividades previstas darán inicio a las 16.30, y como cada año, la jornada culminará con la actuación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.La novena en honor a San Miguel comenzó esta semana bajo el lema “Unidos a Jesús, irradiamos la Alegría del Evangelio”. De acuerdo a lo informado desde la Parroquia San Miguel de Paraná, cada día con una intención, temario y predicador en particular. Los horarios, son 18:15 Novena y Coronilla y 19:00, misa por la novena.En Paraná, el templo de la parroquia San Miguel es el más antiguo, ya que su construcción se inició en 1822. Es más, tres años después se señala que se realizó la votación popular en la Plaza 1º de Mayo que determinó que San Miguel fuera el patrono de la provincia, y la Virgen del Rosario de la ciudad.Las crónicas de la época refieren que fue la primera elección democrática con participación de toda la población de que se tenga noticias y no obstante lo que esperaba el propio clero, que entendía que sería elegida patrona la Virgen del Rosario, los votantes eligieron a San Miguel.El templo de San Miguel fue construido gracias a la iniciativa del cura Antolín Gil y Obligado, quien propuso un proyecto en 1822 dando cuenta de las necesidades religiosas del momento.Debido al feriado provincial no habrá actividades en escuelas, administración pública y bancos. Asimismo se informó que en los hospitales y centros de salud habrá guardias mínimas para garantizar las urgencias.San Miguel es uno de los siete arcángeles y está entre los tres cuyos nombres aparecen en la Biblia. Los otros dos son Gabriel y Rafael. La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama "Príncipe de los espíritus celestiales", "jefe o cabeza de la milicia celestial". Ya desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio y su poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento.Muy apropiadamente, es representado en el arte como el ángel guerrero, el conquistador de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, o presto para encadenarlo para siempre en el abismo del infierno.La cristiandad desde la Iglesia primitiva venera a San Miguel como el ángel que derrotó a Satanás y sus seguidores y los echó del cielo con su espada de fuego.Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos cristianos contra los enemigos de la Iglesia y como protector de los cristianos contra los poderes diabólicos, especialmente a la hora de la muerte.