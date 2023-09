Luis Tarro Maidana, el músico que le canta a Piedras Blancas

Las localidades se conocen por sus costumbres y tradiciones, pero por sobre todo, gracias a su gente.recorre suelo entrerriano en el marco del micropara dar cuenta de los personajes que hacen grande a sus pueblos. Tal es el caso de Luis Tarro Maidana, un músico oriundo de Piedras Blancas y autor del tema “Triunfo Minero”, es el himno del Festival Provincial del Yeso que cada año se desarrolla en Hernandarias.“Empecé a los 12 años, con un amigo, a tocar la guitarra y de a poco fue aprendiendo batería en un grupo que se llamaba Tentáculo y de ahí el apodo `Tarro´ porque no dejaba dormir a nadie; así me bautizaron Tarro y me quedó para siempre”, repasó Maidana. Y continuó: “Después aprendí a tocar el bajo, estuve con el grupo Los de la rivera”, y mencionó la nota deConsultado al cantor cómo surgió su iniciativa de promover su lugar de origen a través de la música, éste confesó: “Fue por el amor a donde nací, como pasa en los pueblos chicos, como Piedras Blancas”; y rememoró cómo escribió el tema “Triunfo Minero” que es el himno del Festival Provincial del Yeso que cada año se desarrolla en Hernandarias.“A mi hermano, quien ya falleció, un martes le dije que había escrito algo sobre el festival del minero, por el tema de la extracción de yeso, y el sábado teníamos que tocar en la fiesta; él hizo la introducción, lo canté y lo tocamos esa noche en el festival”, sintetizó y reveló: “Hasta el día del hoy recuerdo el silencio que se hizo esa noche. Fue espectacular y desde esa noche, el tema es referente del festival”.Maidana se caracteriza por su pasión por el folclore, a través de la música del teclado y la guitarra. En diálogo conrememoró cómo fueron sus inicios: “Teníamos 13 años, y con Cacho Acosta, quien estaba en el grupo Tiempo de Santa Elena, y otros amigos, tuvimos nuestra primera actuación en Hernandarias”.De hecho, dio cuenta de una divertida anécdota sobre su primera presentación. “Desde Piedras Blancas nos fuimos a pie por donde ahora es el saucedal, el papá del flaco Capincho nos pasó en la canoa por el arroyo y seguimos a pie hasta Hernandarias para hacer la actuación. Con el dinero que nos dieron, que nos alcanzaba para volver en remis, la guardamos y volvimos de a pie, de nuevo”, contó.El cantor oriundo de Piedras Blancas confesó: “No vivo de la música, pero sí por la música y gracias al afecto de la gente porque te ven de otra forma y pasan cosas lindas”. Es que, según explicó, como solista y con dos teclados, se presenta en eventos familiares, donde se genera “una amistad” con su pequeño o gran público. “Siempre le doy un lugar al que tiene ganas de cantar y eso fue un plus para ganarme el afecto de la gente”, reveló.Finalmente, y desbordado por la emoción, Maidana cerró la entrevista reafirmando: “Piedras Blancas es mi lugar”.