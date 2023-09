Protesta de proteccionistas, rebencazos y denuncias en jineteada de Buenos Aires

Un grupo de proteccionistas de animales fue agredido cuando protestaban en medio de una jineteada en la localidad bonaerense de San Miguel. Por la brutal agresión, al menos 16 personas resultaron heridas.El hecho ocurrió el domingo cuando el grupo de activistas, en su mayoría mujeres, interrumpió en la pista con carteles para protestar contra la actividad. “San Miguel, basta de jineteadas” y “No es cultura, es violencia”, se leía en algunas de las pancartas que sostenían.ataque a proteccionistas en san miguel: que dijeron tras ser agredidosFue entonces cuando los jinetes a caballo comenzaron a dispersar la protesta, mientras que otros a pie atacaron a rebencazos a los manifestantes.Toda la secuencia quedó registrada en un video donde, en particular, se grabó la agresión de uno de los jinetes a una de las mujeres que protestaban: “Vamos vamos, afuera. Informate primero para ser proteccionista, estúpida”, le gritó, mientras la corría con un rebenque en la mano.El hombre, que dijo trabajar en un frigorífico, intentaba justificarse mientras otra de las mujeres le remarcaba que la protesta era pacífica y no podía golpear a las mujeres.Según informaron en C5N, al menos 16 personas resultaron heridas. En tanto, el hombre grabado en el video fue detenido por lesiones leves e intimidación.“Ayer hicimos esta acción disruptiva y pacífica con carteles para pedir que la jineteada no se haga más y se ve claramente cuando los gauchos a caballo empiezan a golpear y amedrentar a nuestras compañeras”, expresó Nahuel, coordinador de los grupos proteccionistas y testigo de lo sucedido.

En relación a las imágenes que trascendieron de la agresión, comentó: “Las personas (por los jinetes) en ningún momento fueron agredidas ni provocadas. Solamente se ingresó y se ve claramente como no oponen resistencia, pero esta persona en particular lleva a la activista hasta el final del predio a los rebencazos limpios”, dijo aEl activista sostuvo que esta es una protesta que realizan “hace varios años” y hubo varias denuncias, para que no se permitan las jineteadas porque existe la ley 14.346 que contempla toda crueldad animal”. Sin embargo, comentó que “en el municipio se reformó un artículo de la ordenanza para poder permitir estos ‘espectáculos’”.En cuanto a las agresiones, indicó que se hizo la denuncia en la comisaría 2 de Bella Vista donde informaron que el agresor fue aprehendido. El activista también aclaró que desde la fiscalía argumentaron que “no se registró crueldad animal” durante el evento.Agregó que, cuando fueron echaros del predio “realizaron una jineteada como si nada, la policía no tomó los datos y se siguió con el show”: “Esto demuestra que estas personas son violentas y fomentan la violencia, no un acto de tradición. Es un acto de crueldad a los animales”, sostuvo.En cuanto a las personas heridas, indicó que “están bien pero muy doloridas, con golpes de todo tipo, pero ninguno de gravedad”.