Los casos de Covid descienden por segunda semana consecutiva

Tras un ascenso sostenido desde mediados de julio, los casos reportados de Covid descendieron por segunda semana consecutiva ubicándose en los últimos siete días en un promedio de unas 200 notificaciones diarias, informaron especialistas a partir de la base de datos del Ministerio de Salud."Del 24 de julio en adelante los casos de Covid aumentaron de manera sostenida hasta el 10 de septiembre. Si uno ordena las notificaciones por fecha de inicio de síntomas (FIS), lo que se observa es que la semana del 11 al 17 de septiembre se reportaron ya 428 casos diarios promedio, unos 30 menos que la semana anterior; mientras que la semana que pasó las notificaciones descendieron a 204 casos diarios promedio", describió hoy a Télam el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga."No obstante -aclaró- esta cifra seguro que aumentará a medida que se vayan cargando los casos; pero la tendencia es a la disminución, y eso puede verse también en una baja de la tasa de positividad (confirmados sobre testeados)".Respecto de las personas fallecidas, se notificaron 14 casos, mientras que la semana anterior habían sido 17."Es normal que la cantidad de persona fallecidas descienda una dos a tres semanas después del descenso de casos", sostuvo el especialista, actual subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Técnica.Para Aliaga, quien analiza el comportamiento de las curvas de casos, internaciones y muertes desde el comienzo de la pandemia, "las subas no son por 'época del año' como otras enfermedades respiratorias en invierno sino por nuevas variantes"."En esta última subida se observa que entró una. Pasadas unas semanas ya se llega a una cantidad de contagios que hace que haya menos susceptibles y baja. Sería lo que algunos proponían en 2020 (dejar que se contagien), salvo que ahora estamos vacunados entonces los casos graves y fallecidos son mucho menos; en 2020 proponer eso era una locura", indicó.Pero, advirtió, "no obstante todavía sigue muriendo gente, en líneas generales, personas con comorbilidades".Por su parte, el infectólogo Martín Hojman -miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y médico del Hospital Rivadavia-, coincidió en que "comenzaron a verse menos casos"."En esta última ola tuvimos muchas internaciones pero con cuadros leves, casi no hubo internados en Unidad de Terapia Intensiva (UTI); también se detectó Covid en personas internadas por otras causas. Esos cuadros leves pero que requirieron internación fueron personas adultas, muchas con comorbilidades y otras con vacunación incompleta", describió.Todas las personas se deberían haber vacunado en los últimos seis meses contra el Covid, teniendo en cuenta que en ese período se introdujeron las vacunas bivalentes (que contemplan la variante ómicron).De aquí en más, las personas con condiciones de riesgo como inmunodeprimidas, con un alto grado de exposición al virus, etc. tendrá que vacunarse cada seis meses; mientras que el resto podrá hacerlo una vez por año, según las últimas recomendaciones del Ministerio de Salud.