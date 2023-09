La Gran Orquesta Federal en Tecnópolis: la emoción de jóvenes entrerrianos

El pasado sábado se realizó un concierto inédito de la Gran Orquesta Federal Infantil y Juvenil, integrada por 2500 chicos y chicas de todo el país. Con la dirección del Maestro Gustavo “Popi” Spatocco, el encuentro contó con la participación especial de los músicos León Gieco, Nadia Larcher, Nahuel Pennisi, Malena D´Alessio y Rolando Goldman, en el microestadio de Tecnópolis: el parque temático de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica, con ingreso libre y gratuito. Luego, en la explanada, la Gran Orquesta grabó el Himno Nacional Argentino que será difundido eventualmente.Con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la directora de Tecnópolis, María Rosenfeld; el coordinador de las Orquestas Infantiles y Juveniles, y director del concierto, Rolando Goldman; la directora nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Laura Bianchi, y el secretario de Gestión Cultural, Federico Prieto, La Sonrisa es la Cultura fue un concierto nunca antes visto en la Argentina con la orquesta más grande que jamás haya tocado en el país. Es que la Gran Orquesta Federal Infantil y Juvenil –con 2500 niños y niñas– está formada por orquestas vinculadas al Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles.En total, y para este concierto, participaron 32 orquestas infantojuveniles de Chaco, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, estuvieron presentes la Orquesta de Becarios y Becarias de las Becas Martha Argerich y la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.Estas 32 orquestas están integradas por 450 violines, 140 violonchelos, 100 contrabajos, 270 guitarras, 140 charangos, 120 bombos legüeros, 120 flautas traversas, 80 clarinetes, 120 sikus, 70 quenas, y además suenan violas, arpas, oboes, trompetas, trombones, eufonios, tubas, cornos, saxos, bandoneones, acordeones, pianos, timbal, cajón peruano, platillos, accesorios de percusión.

Con la dirección y arreglos a cargo de Spatocco, la Gran Orquesta Federal interpretó un repertorio de música argentina. Entre las obras, sonaron La calandria, de Isaco Abitbol; Desde el puente carretero, de Carlos y Peteco Carabajal; Zamba de mi esperanza, de Luis Profili (interpretó Nahuel Penissi); Malambo, de Popi Spatocco; Baguala y La vaca estudiosa, de María Elena Walsh (interpretó Nadia Lachner); Juana Azurduy, de Ariel Ramírez y Félix Luna; En el barrio hay una orquesta, de Popi Spatocco (interpretó Malena Dalessio); La rockola sinfónica (fragmentos de canciones emblemáticas de rock nacional), y finalmente, La cultura es la sonrisa, de León Giego, interpretada por él cantautor, junto a Rolando Goldman.“Cuánta emoción sentimos al estar aquí, en Tecnópolis, con el acompañamiento de artistas extraordinarios. Cada uno y cada una de ustedes son protagonistas de este momento. Y quiero agradecer a las y los trabajadores de la TV Pública que van a grabar todo el concierto y lo van a transmitir para todo el país. Me sumo a las palabras que expresó Rolando Goldman, que son de una enorme sabiduría. Es tiempo de defender lo público, la educación pública, la salud pública, nuestras orquestas. Y no es tiempo para destruir, es tiempo para, entre todos y todas, tomarnos de las manos, ser solidarios y construir un país más justo y más hermoso. Qué vivan las orquestas, qué viva la música, qué viva la cultura argentina”, expresó el ministro Tristán Bauer.A su turno, tomó la palabra la directora de Tecnópolis, María Rosenfeld: “Ayer cuando estaban ensayando, pensaba que, a veces, las orquestas se parecen a nuestra sociedad, porque cada uno de ustedes, los participantes, tienen tareas, roles, responsabilidades, preparación, esfuerzos individuales y grupales. Y eso es un gran ejercicio, un primer ejercicio de participación ciudadana. Ojalá muchos de ustedes sean grandes músicos, pero sepan que serán ciudadanos que van a tener una mirada poética, política y colectiva de la vida”.Luego, Rolando Goldman compartió: “Estamos ante un hecho histórico que va a quedar para siempre en nuestras mentes y corazones. Y no es casualidad que hayamos podido concretarlo, porque estamos asistiendo a este hecho histórico no como espectadores, sino como protagonistas. Porque en cada barrio popular, donde hay una orquesta, se sabe cabalmente qué significa el trabajo. Nosotros concebimos estas experiencias como procesos, no como eventos. Si bien esto es un concierto, es parte de un proceso con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Estamos convencidos de que el arte y la cultura no son neutros, son terrenos de disputa entre distintos sectores sociales: están quienes quieren desarrollar políticas para mantener la dominación del pueblo; y están quienes llevamos adelante estas políticas públicas en el campo de la cultura para la transformación social. Y esa transformación la vemos en cada uno, es un trabajo colectivo que se va multiplicando por todo el país”.Por su parte, antes de comenzar el concierto, algunos de los jóvenes músicos compartieron sus experiencias musicales, comoAlejandro, de la Orquesta infantil y juvenil “El campito comunitario” Villa 15, Villa Lugano (CABA), compartió: "En mi caso, toco la guitarra. Por mi parte, estoy bastante tranquilo. Digamos que de nervios, de los uno al diez, estoy en un cuatro. Así que bien. La verdad es que ensayé bastante y ya quiero tocar. Quiero disfrutarlo".En cambio Micaela, de la Orquesta Comunitaria "Enrique Angelelli”, La Rioja, dijo: "En cuanto a nervios, a diferencia de Alejandro, estoy en un 11. Sí, muy nerviosa. Pero también, tengo muchas ganas de tocar la guitarra, que el instrumento que toco, junto a mis compañeros que, en mi orquesta, somos aproximadamente 50 personas".