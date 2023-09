Con música y baile, miles de fanáticos despidieron a Huguito Flores

? Así despidieron a Huguito Flores en Ituzaingó pic.twitter.com/oRzRhnyYpP — Diario Panorama (@diario_panorama) September 23, 2023

¿Quién era Huguito Flores?

A pura emoción y con lágrimas en los ojos, miles de personas se congregaron este sábado para despedir a Huguito Flores en la ciudad de Ituzaingó, Buenos Aires. En medio del último adiós al cantante santiagueño, los familiares, fanáticos y allegados entonaron las estrofas de su hit "Te hubieras ido antes". El video con las conmovedoras imágenes rápidamente se viralizó en las redes sociales.Los restos del popular cantante santiagueño llegaron a Buenos Aires este sábado alrededor de las 11.45 y pasado el mediodía se dio inicio a la segunda despedida: esta vez en Ituzaingó, en un predio que el músico había inaugurado hace poco y en donde una multitud se convocó para dar el último adiós a pura música y baile.Bajo ese marco colmado de confusas sensaciones de tristeza y algarabía, las lágrimas de emoción no se pudieron contener en los miles de allí presentes, quienes no dudaron en desenfundar los instrumentos y cantar varias de las canciones más populares de "Huguito Flores, el Super", como se hacía llamar artísticamente.En tanto, familiares del artista informaron que tras el velatorio, sus restos volverán a la ciudad santiagueña de La Banda y finalmente serán sepultados junto a su esposa, Carina Enríquez.Hugo Flores fue un reconocido cantante de cumbia que ha dejado una profunda huella en la música latina. A lo largo de su carrera, ha acumulado numerosos éxitos musicales que han resonado en toda América Latina y más allá.A los 58 años, y a una semana de casarse con Carina, la madre de su hija, el artista tuvo en choque trágico en la ruta 34.De esa forma, no pudo cumplir el sueño de colmar el Gran Rex el 12 de diciembre.El cantante dedicó su vida a la música tropical, específicamente a la cumbia. Su voz inconfundible y su estilo carismático lo han convertido en una figura influyente en el género. A lo largo de los años, ha trabajado con varias bandas y grupos de cumbia, contribuyendo significativamente al desarrollo y la popularización de este género musical.