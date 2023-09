Piden ayuda para una bebé que inicia un tratamiento oncológico

Mientras aguardan que la ya reglamentada Ley Felipe se implemente, la familia de Génesis Fernández se arregla con la ayuda solidaria de las personas que los rodean, pero no siempre alcanza.



"Desde el hospital de Gualeguaychú nos derivaron primero al San Roque y desde ahí al Gutiérrez que es donde estamos", cuenta el papá de la bebé, Lionel Fernández.



"Tiene un tumor en su cabecita y ayer le hicieron algunas cirugías para hacer otros estudios y casi seguro la semana que viene empezar con el tratamiento de oncología. La idea es que ella no se quede internada, pero que estemos en un lugar cerca para traerla todos los días. Los médicos nos dicen que es mejor para su recuperación, pero no tenemos dónde quedarnos. Por ahora yo estoy en un hotel que nos dieron desde la Casa de Entre Ríos, pero no se puede llevar niños, y la hermana y el hermano que quedaron con los abuelos quieren venir a vernos. Con la comida para nosotros nos arreglamos con lo que podemos, la nena por ahora tiene todo en el hospital", relata Lionel.



El hombre es albañil y no tiene trabajo estable que le permita seguir cobrando un sueldo. "Si pudiera conseguir algo, algún trabajo acá para quedarme cerca y para relevar un poco a mi mujer en los cuidados sería ideal", dice y agrega que "desde Gualeguaychú ya hicieron todos los trámites", en referencia a la ayuda económica y todo lo que implica ingresar al programa de la Ley Felipe.



Mientras aguardan que se concrete, Lionel agradece a todas las personas que les han hecho llegar su ayuda, "todo sirve porque todo suma, desde $100 hasta una oración para que mi hija se recupere y podamos volver pronto. Nosotros pensábamos que volvíamos enseguida, pero los médicos se juntaron y nos dijeron que esto iba para largo".



La familia difunde un CBU de Mercado Pago, cuya titular es la mamá de Génesis, Marilina López.

Alias: TRIBU.GRIS.BUEY

CBU 0110288030028814302733 (Máxima Online)