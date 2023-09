Desopilante festejo del cordobés que ganó insólita suma en el Quini 6: video

Festejo interminable

En qué gastó el premio

Son muchos los argentinos que día a día apuestan en el Quini 6 con el sueño de convertirse en los próximos millonarios y si bien algunos ven sus sueños cumplirse, otros aún siguen en la búsqueda de la fortuna. Recientemente, un jugador de Córdoba vivió esta experiencia: acertó varios números en esta famosa lotería, pero la cifra que obtuvo no coincidió con sus expectativas. A pesar de esto, decidió celebrar igual con su familia.El apostador ganó una cifra de dinero inesperada en el Quini 6, pero esto no fue un impedimento para festejar con su familia y juntos protagonizaron un desopilante video que causó furor."Hola, gané el Quini. Mirá, acá tengo el ticket ganador", dice el cordobés al comienzo del video, mientras se dirige a su familia para entregarles el boleto con el que atinó a los números. "Gané 937 pesos con 72 centavos", reveló segundos después, lo que inmediatamente provocó el entusiasmo de su hijo y su pareja.Luego, Guillermo, el protagonista del video, revela: "Me salió $500 el ticket, así que gané... ¿Cuánto? $437", y nuevamente comenzó a celebrar con su familia, entre gritos y saltos.En diálogo con el medio local, Guillermo, el vecino de barrio Colinas de Vélez Sarsfield que ganó la inesperada cifra en el Quini 6 e igual celebró con su familia, explicó: "Pegué cuatro aciertos al tradicional"."Una felicidad increíble", señaló el hombre cierta ironía, y reveló: "Juego siempre los mismos números los domingos y miércoles. Siempre voy a ver si tengo premio y esta vez la agenciera me dijo que sí tenía. Se me apagó la luz y empecé a pensar en lo iba a gastar".Cuando la agenciera le confirmó que la cifra no llegaba a los 1.000 pesos, decidió repetir la jugada.“Pagué la diferencia y me vine contento a casa. Había ganado el Quini. El sueño de cada persona. Hace más de tres años que lo juego, ¡cómo no iba a festejar!”Luego bromeó: “Gané el Quini, pero voy a ir a trabajar lo mismo”.Para cerrar, Guillermo, que se desempeña en la Policía de Córdoba, les envió un saludo a sus compañeros: “Me pidieron que pague un costillar de pollo”.