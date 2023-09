Kayakista rescatado en río Uruguay contó cómo sobrevivió diez horas en el agua

Policiales Encontraron sano y salvo al kayakista que buscaban en el río Uruguay

El kayakista había salido el lunes a navegar desde Banco Pelay, en Concepción del Uruguay, pero los fuertes vientos lo arrastraron hacia las costas uruguayas. Finalmente, y luego de un operativo de búsqueda, fue hallado con vida al día siguiente en isla La Paloma.- cómo sobrevivió diez horas en el agua. Es que luego de haber ido a remar por las playas de la ciudad, al momento de volver, se encontró con una fuerte tormenta de viento que le impedía navegar, por lo que hizo tiempo hasta que pudo emprender la vuelta.A los pocos minutos de comenzar a remar, fue sorprendido por fuertes ráfagas que lo tiraron de su embarcación y tuvo que iniciar la lucha por sobrevivir. Pero gracias a su formación en deportes, Navoni explicó que, debido a que practica remo, ha quedado a la deriva en el río más de una vez. “Hago carreras de bicicletas en montaña, running en montaña y todo eso me ha llevado a adquirir herramientas; la diferencia es que en las carreras estás cuidado, si te perdés sabes que te buscan”, comparó.Y continuó: “Sabía que no podía cometer ningún error porque estaba en juego mi vida, no podía equivocarme en nada porque perdía la vida y eso me llevó a estar 10 horas en el agua”.Se recordará que el remero se había comunicado con conocidos alertando lo que pasaba, los que llamaron a la Prefectura Naval, cerca de la medianoche, y confirmaron que esta persona había alcanzado la costa uruguaya y esperaba poder regresar o ser rescatado.La estrategia que Navoni encontró para poder sobrellevar la situación crítica fue “poner el bote de frente, para que cuando venga la ola, se rompa y yo saltar arriba; para que no me pegue de lleno”. “Atravesé olas de dos metros”, reveló el remero, según reprodujo“Lo que me salvó la vida fue aferrarme al bote y armar la línea de flotación con la embarcación”, sentenció.