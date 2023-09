Asados, tv y música: así viven los rugbiers condenados por el crimen de Fernando

Asados y televisión

¿Qué podría pasar con la pena de los rugbiers?

Desde que se dictó la sentencia, los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa continúan alojados en el penal de Melchor Romero. En las últimas horas, dieron a conocer cómo cumplen sus días en la cárcel y las imágenes generaron una fuerte controversia.Mientras su equipo de abogados espera modificar la pena en la Cámara de Casación, los ocho jóvenes de Zarate todavía permanecen aislados de los otros reclusos, con una serie de lujos y beneficios exclusivos que no percibe el resto de la población carcelaria.Según le aseguraron a, poseen "una enorme televisión, parlantes con música a todo volumen a lo largo del día y ventiladores". Mientras que, a diferencia de los demás penitenciarios, "disfrutan de asados" en reiteradas ocasiones.Vale destacar que si bien los cinco condenados a prisión perpetua por el crimen ocurrido en Villa Gesell en 2020 deberían estar en una cárcel de máxima seguridad, hasta que no quede firme la sentencia permanecerán en la alcaidía para "resguardar su integridad física".En agosto, empezaron las apelaciones de la querella y la defensa con respecto al fallo condenatorio a los rugbiers.En la primera audiencia, el abogado Hugo Tomei planteó que las indagatorias realizadas en el juicio habían sido falseadas. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la Cámara Penal de Dolores.La estrategia del defensor es pedir la absolución de Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi. Los tres fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios del homicidio doblemente agravado de Fernando Báez Sosa.Mientras que, en su recurso de apelación, también pidieron la reducción de las penas de los cinco que recibieron prisión perpetua: Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli.Uno de los puntos es que no se trató de un asesinato intencional, por lo que correspondería una pena de "homicidio simple o homicidio en riña" y no con agravantes.