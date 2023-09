La presión estética y la irreal “manera correcta” de llegar al verano

Martínez: “El daño solar es evolutivo, hay que ser conscientes a la hora de exponerse al sol”

Dra. Romina Martínez, médica especialista en dermatología

Armándola: “Está bien si uno se quiere cuidar para sentirse mejor, siempre y cuando no pasemos al otro extremo”

María José Armándola, kinesióloga y embajadora de CKEA

Prestofelippo: “El problema es cuando nos excedemos con querer cumplir con los cánones de belleza”

María Eugenia Prestofelippo, psicóloga

La opinión de los panelistas

La primavera y el verano, son las temporadas en las que se intensifican los mensajes que dictan cómo “deberíamos lucir”. No solamente apuntan a mujeres, también van por los hombres y con preocupante insistencia, se dirigen a los adolescentes y jóvenes.Anuncios de procedimientos estéticos o dietas, cuerpos “hegemónicos” en las publicidades, y consejos no solicitados, abundan cuando se acerca esta época del año y refuerzan inseguridades, generan vergüenza y preocupación.Los meses en los que sube la temperatura, se convierten en el momento de esplendor de la cultura de la dieta y de la belleza, como también, de todos los rubros que lucran con ellos y con las inseguridades de adolescentes, jóvenes y adultos.Una brutal maquinaria nos dice cómo tenemos que lucir para “ganarnos” el derecho de ponernos un bikini o cualquier prenda de verano. ¿Quién dicta cuál cuerpo es válido y cuál no lo es?Los blancos de los mensajes son muy conocidos: Los “rollitos y los flotadores”, la falta de líneas bien marcadas en el torso y los brazos de los hombres. Como también, la celulitis, la vergüenza por los “kilos de más” y las estrías en las mujeres.Ante el bombardeo de esos mensajes artificiales y para ayudar a derribar esa recurrente presión, se debieron crear campañas audiovisuales, para recordar que la realidad es la diversidad de las personas y que no hay una manera incorrecta de llegar a ninguna estación del año.Sentir y estar convencidos que “el verano llegó a mí y no al revés”, podría ser la clave para poder “brillar en la arena y al sol” y hacer una relajada plancha en el agua, con la libertad natural que el verano trae a su paso.El tema fue debatido en, de, explicó que “por suerte la gente joven se está concientizando un poco más, consultan por cuidados de la piel y eso hace que podamos dar el mensaje de fotoprotección mucho más temprano. Esto ocurre con gente joven y también sus familiares”.“En consultorio pasa mucho que gente grande consulta por lesiones, por manchas y lo que dicen es que no toman sol ahora. Eso es lo complicado de concientizar a la gente: no es el sol del año pasado ni el del fin de semana, es el sol que uno trae de toda la vida, cuando era chiquito e iba a la playa con sus padres y hasta la actualidad. El daño solar es evolutivo, va dejando con el tiempo su marca. A la hora de tomar sol hay que ser muy conscientes”, remarcó.Indicó que los protectores solares “deben ser bien elegidos, ya que no es lo mismo un protector para la cara que para el cuerpo. Es muy importante siempre consultar con un dermatólogo, hacer controles anuales de lunares, ya que no son los mismos en verano e invierno. Se aconseja mucho controlarlos en época de otoño o invierno”.“La piel es una estructura que necesita una hidratación, desde adentro con el agua, pero también desde afuera. Es muy importante que sea con productos que tengan por ejemplo Vitamina A, cosas que atraigan agua y favorezcan la hidratación. Si hay un fotodaño hay que complementar con protección solar”, remarcó.Dijo que “hoy uno siente la necesidad de cuidarse más la piel porque sabe que hay riesgos de cáncer de piel. Uno va conociendo, va conociéndose los lunares, las manchas. Siempre es importante lo que uno hace para prevenir”., explicó que “a veces mujeres y hombres buscan magia. Somos profesionales de la salud, hacemos una historia clínica, evaluamos al paciente y vemos qué zona se va a tratar y cuál es el tratamiento indicado de acuerdo a lo que necesite”.“Muchas veces mucha gente ve una promo en redes sociales y van y se quieren hacer eso. Por ejemplo, quieren hacerse criolipólisis que es un tratamiento que, a través del frío, succiona la zona y rompe las células grasas, las cuales se van a ir eliminando con el tiempo. El tratamiento es no invasivo, pero hay que hacer historia clínica porque tiene contraindicaciones. No se lo puede hacer cualquier persona”, informó.“Yo creo que está bien si uno se quiere cuidar para sentirse mejor, para verse mejor. Lo veo bien pero siempre y cuando no nos pasemos al otro extremo. Por ahí llega gente muy flaquita que quiere reducir medidas y hablás con esa persona y tratás de hacerle entender que por más que haya visto un tratamiento a veces no es para esa persona. Si no surgen las malas praxis. Hemos tenido pacientes que han ido a otros lugares que no han evaluado al paciente y los han quemado, porque no era el tratamiento para esa zona”, contó.Opinó que “el cuidarse tiene que ver más con la autoestima, con el sentirse bien y aceptarse”.“En CKEA nosotros hacemos un asesoramiento personalizado de acuerdo a la zona y a lo que puede invertir el paciente. Nos amoldamos y le damos una ficha de agua y actividad física para que pueda ser consciente durante todo el mes de la cantidad de agua que toma y la actividad física que hace. Todo va de la mano y queremos que sea así, un equilibrio”, indicó.Comentó que “hay gente, sobre todo en Santa Fe donde tenemos también consultorios, que gasta 100 mil pesos en tratamientos. A veces gastan 20 mil pesos en un tratamiento por mes. Tenemos los productos wellness que son de bienestar, como colágeno que ayuda a la piel, articulaciones, uñas. El colágeno se toma, tiene 30 sobrecitos. Con los alimentos que tenemos hoy en día, que no son del todo buenos, estos sobrecitos tienen los suplementos para complementar a nuestro cuerpo”.“Nosotros decimos que si uno se quiere cuidar debe hacerlo todo el año, no para llegar al verano. Detesto las publicidades que dicen eso o lo de la operación bikini. Uno debe cuidarse para sentirse bien y los tratamientos tampoco son magia. Uno se hace el tratamiento y si va viendo resultados debe mantenerlos en el tiempo”, manifestó., remarcó que “todos tenemos un descontento normativo, hay algo de nosotros que no nos gusta o que lo podés mejorar con la esteticista. El problema es cuando se convierte en una idea rígida de que tengo que estar sumamente perfecto, que los resultados tienen que ser así, a costillas de sufrimiento de la persona, ahí estamos en problemas. Hoy las redes influyen muchísimo”.“Hay que aclarar que durante toda la humanidad hemos tenido cánones y estándares de belleza, pasa que ahora tenemos las que resaltan las caderas, los pechos voluptuosos. El problema es cuando nos excedemos con querer cumplir con estos cánones de belleza”, dijo.En Paraná “la mayoría de las consultas son de mujeres, pero también hay hombres. Lo que pasa con los hombres de 14 a 30 años es que no se quieren sacar la remera, consumen muchas proteínas, aminoácidos, entre otros”.“Esto es un trabajo mancomunado, se necesitan políticas públicas, acompañamiento psicológico para la violencia estética, trabajar la autoconfianza, el autoconcepto”, dijo.“Cuando los pacientes recurren a consulta psicológica, una de las cosas que yo veo es la alimentación. Si es necesario derivo porque no me meto con ese tema. Los micronutrientes a veces no alcanzan a complementar las comidas y hay que suplementarse, sino te agarra el cansancio, estás irritable, no soportás la actividad física, no comés bien, todo va de la mano”, indicó., contó que “hay mucha hipocresía de parte de la sociedad, todos te dicen que no opinan del cuerpo del otro, pero si nos fijamos, los finalistas de Gran Hermano son todos lindos, hegemónicos. Siempre lo digo, Marcos un ídolo, re bueno, es tranquilo y merecedor de haber ganado, pero si la actitud de Marcos la hubiese tenido Ariel, la gente no lo elige”., manifestó que “tengo 55 años y mi recuerdo es que estuve de dieta toda mi vida. Primero por mi madre, después por bullying, después en la universidad, en la vida, en un comercio donde te dicen que no tienen talle. La ley de talles es una mentira, una hipocresía. La gordofobia existe todo el tiempo. Lo que aprendí es a hablarme con mucho amor. Los códigos impuestos por los de afuera yo también me los decía. Por qué no esto, por qué no lo otro, por qué no lo logro, y me los repetía juzgándome muy duramente, hasta que hace unos años comencé a tratarme con más amor y me permitió entender que si el otro tiene un problema con mi cuerpo es un problema del otro. Me siento espléndida”., dijo que “desde adolescente me la pasaba llorando en probadores. Mi mamá me sacaba llorando de los probadores. El estándar cambia todo el tiempo. Hasta hace poco nuestro estándar era Kim Kardashian, una chica voluptuosa. Ahora volvimos con el tiro bajo, a la persona absolutamente flaca. El tema del overzise es que debería ser para todos igual”., indicó que “las que hemos sido flacas toda la vida también hemos sufrido los mismos comentarios. Cuando yo era chica mi abuela era una persona que constantemente le decía a mi mamá que me lleve al médico porque no era normal, yo era muy flaca. Eso también convivió conmigo porque tampoco era el canon de belleza voluptuoso, ni hablar cuando fui mamá y perdí muchísimo peso. La gente me decía que estaba mal, que se me notaban los huesos. Tuve que aprender a quererme como era, a entender que la gente viene con comentarios horribles”.consultó respecto a cuánto salen los tratamientos estéticos y consideró que “creo que no iría, me veo bien, no me interesa tanto tener más o menos panza”., comentó que “tomo colágeno, magnesio, vitaminas, calcio y ando bárbara” y añadió: “en el caso de las estrías, las mujeres que hemos sido mamás generalmente nos quedan estrías en la zona del abdomen, muchas veces tienen que ver con la flacidez”., dijo que “mis hijos y yo tenemos estrías en la espalda porque todos medimos más de 1,90 metros. Un día nos estiramos mucho, se rompió la piel y nos quedó”., señaló que “en Brasil uno puede ser gordo, flaco, alto o bajo y puede usar zunga. Acá no pasa eso. Con las mujeres pasa igual, pueden andar en bikini sin problemas”.