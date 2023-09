Alergias primaverales: tratamiento y qué pasa con medicamentos de venta libre

Con la llegada de los días más lindos y largos con más horas de sol, las actividades al aire libre, son las protagonistas. Caminar, correr, andar en bicicleta o disfrutar un picnic en una plaza cobran protagonismo.Sin embargo, en esta época la presencia del viento que transporta los pólenes de los árboles (plátanos, fresnos, ligustros, sauces) que polinizan en esta fecha, puede convertirse en un verdadero enemigo para las personas alérgicas.Sobre este último tema, la presidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Alicia De Falco, brindó una serie de detalles asobre tratamientos y qué pasa con la automedicación.“En esta época, los pacientes tienen rinitis alérgica, inflamación de las vías aéreas y asma bronquial, son desencadenados por partículas microscopias, proteicas que están en el ambiente y eso desencadena la inflamación de las vías áreas”, explicó al informar que a este panorama, “en primavera se agregan los pólenes que están en el aire que respiramos. Y estos son liberados por árboles, plantas y , en las personas que son alérgicas, desencadenas diversos síntomas de rinitis, sensación de falta de aire y a veces dificultades respiratorias más severas”.En este sentido, dejó en claro que “los síntomas y las enfermedades alérgicas pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, lo que ocurre es que es mucho más fácil detectarlos durante la infancia, ya que tienen lo que se denomina la marcha atópica, que es la secuencia de enfermedades alérgicas que tiene una persona a lo largo del tiempo”.“Las rinitis alérgicas por los pólenes ocurren en primavera y verano”, resaltó al señalar que también hay alergias perennes que están referidos a los alérgenos que están en los interiores de las viviendas, como los ácaros, alérgenos de las mascotas. También hay en los aires acondicionados que liberan esporas que están en el interior”, sumó De Falco.Y dejó en claro que “las plantas que dan flores muy bonitas, ornamentales, no dan pólenes, es decir que no provocan alergias, ya que las que las que provocan son las que los pólenes se liberan al aire y son generalmente las flores que no son llamativas”.Por otro lado, la especialista hizo mención al tiramiento y los medicamentos de venta libre: “los antialérgicos de venta libre que se comercializan pueden controlar un poco los síntomas, pero en general es preferible que el paciente vaya al médico, ya que este profesional podrá interpretar con exactitud los síntomas e indicar que tratamiento corresponde”, cerró.