Seis provincias con alertas de nivel amarillo por vientos, lluvias y tormentas

Las provincias de Corrientes, Neuquén y Río Negro presentan alertas de nivel amarillo por lluvias y tormentas, mientras para La Rioja, San Juan y Mendoza rigen advertencias por vientos que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora (km/h), informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).La alerta por tormentas rige para Corrientes, donde se espera que la abundante caída de agua esté acompañada de caída de granizo, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros (mm), que pueden ser superados de forma puntual.El suroeste de Neuquén y el este de Río Negro presentan advertencias por lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm y en regiones más elevadas las precipitaciones pueden darse en forma de nieve.En estas zonas el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y estar atento a la caída de granizo.En tanto, el este y centro de La Rioja y San Juan y el sur de Mendoza presentan alertas por viento Zonda, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.En las áreas afectadas por esta advertencia, el SMN recomendó "asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas, no estacionar vehículos bajo los árboles, mantener cerrada las casas de la manera más hermética posible".