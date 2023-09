Escritora entrerriana presenta su libro "La hija de San Martín"

Quizá el peso de tanta historia no fuera una misión que recayera sobre sus pequeños hombros, pero, si tan solo una lucha silenciosa pudiera encender una chispa, pequeña, que fuera capaz de avivar en otros una ola de luz incontenible… Josefina, una mujer sin predecesores, quiere recuperar la herencia más grande de San Martín, un hombre sin actual descendencia, padre de nuestra querida patria.Elizabeth Wise, escritora argentina, presenta un libro que tiene un mensaje muy interesante y especial para el tiempo que estamos viviendo como argentinos. En la presente entrevista procederá a contarnos un poco más de qué se trata.A los escritores suele sucedernos algo difícil de explicar. Es como si ciertos personajes cobraran vida propia en nuestra imaginación y aparecieran repentinamente interpelándonos, insistiendo que escribamos sobre ellos. Toda esta trama se fue armando de a poco, y comenzó a despertar un amor a la patria que no sabía que existía dentro mío…Quizá haya sucedido como dice un fragmento de la sinopsis:La trama se desarrolla en torno a la figura de Josefina, una joven que decide dejar su sencilla y apacible vida en el campo mendocino, para viajar a la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento, está “en llamas”, dejando ver una Argentina en decadencia, que hace peligrar la libertad de la nación. Allí se encontrará con algunos personajes que serán claves para el desarrollo de un nuevo plan emancipador, algunos transparentes, otros misteriosos, ciertos enemigos también. Quizá algunos de ellos cambien su vida, quizá ella logre causar ese efecto en otros. La cuestión es que ella toma como guía la vida de San Martín, sus virtudes y su ejemplo, en los cuales encuentra la clave para defender y restaurar la esencia de nuestra patria. Es una novela de ficción. Podría decirse que tiene variados recursos literarios, que pienso que pueden llegar a atrapar a muchos. Al menos así me lo han demostrado los lectores, cuando he publicado algunos fragmentos de la novela en línea.El temor de algunos ha sido que esta novela tergiverse la historia. Es importante aclarar que, si bien se trata de una novela de ficción, allí se relatan acontecimientos históricos reales, trabajo que ha requerido de estudio e investigación (que a su vez ha sido corroborado por personas competentes en el tema). Es una dinámica entre personajes de ficción, con los cuales muchos nos identificaríamos, y la historia real.La protagonista irá leyendo fragmentos de la vida de San Martín en los que encontrará claves para restaurar la patria herida. Se inspirará en ello para enfrentar los desafíos que encuentra en la sociedad en la que vive.Si Merceditas fue la hija biológica de San Martín, a quien le dedicó su más especial predilección, Josefina vendría a ser su hija simbólica. San Martín es considerado padre abnegado de la Patria. Esta joven vendría a representar la misma patria deseosa de volver a la esencia en la que fue fundada, su hija, su heredera cultural. En otras palabras, Josefina, somos todos nosotros en nuestro anhelo de recuperar aquello que no queremos que se pierda en el olvido, nuestros valores, nuestra familia, nuestra esencia…¡Ya está en pre- venta! Hay tiempo de encargarlo hasta el 30 de septiembre. La editorial espera poder entregarlo antes del 22 de Octubre en que serán las elecciones presidenciales. Justamente esperamos que esté listo antes de esa fecha porque la historia transcurre en el año 2024, y es importante que el libro sea publicado antes de que se sepa quién será nuestro presidente, ya que en la trama se menciona a un mandatario, y es preciso que quede claro que se trata de una ficción y que, como autora, no he estado en conocimiento de quién ocuparía ese lugar al momento de escribir.Para quienes quieran adquirir el libro, pueden hacerlo en la página de la Editorial UnoestuDiosClick aquí: https://unoestudios.com/#!/producto/584/ En Argentina, por lo pronto, a través de la Editorial UnoestuDios, pero pronto también estará el libro disponible en formato físico en Amazon para el resto del mundo.Quiero agradecer especialmente al granadero Esteban Darío Ocampo, historiador y especialista en San Martín, él es miembro del Instituto de Historia Militar de la República Argentina, dependiente del Ejército Argentino, quien ha bridado una revisión a la parte histórica de la novela. Agradezco también inmensamente a todo el equipo de la Editorial UnoestuDios, correctores, editores, que me han acompañado en este camino tan hermoso como es publicar un libro, y por su puesto a mi familia, ya que a ellos les debo y les dedico especialmente esta obra.