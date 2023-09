Los ciervos axis “están invadiendo de manera muy rápida muchas zonas urbanas”

Sociedad Filmaron a una manada de ciervos deambulando por un barrio de Crespo

La aparición de ciervos axis en espacios urbanos se está haciendo frecuente y resulta clave conocer el comportamiento y características de esta especie, exótica e invasora que les quita recursos a las especies autóctonas de nuestro país.Esta semana se conoció un video de una manada de ciervos deambulando por el centro de la localidad de Crespo, y a fines de agosto, se registró la visita de un animal a una concesionaria de la ciudad de Paraná , entre otros casos registrados en la provincia.habló con Gustavo Solís, veterinario de la Fundación Rewilding Argentina que vive en Corrientes capital.“Lamentablemente el ciervo axis es una especie que está invadiendo de manera muy rápida muchas zonas urbanas. Lo veníamos viendo desde hace unos años, pero en zonas rurales, totalmente naturales y de un tiempo a esta parte, preocupa mucho la presencia en zonas sumamente urbanizadas”, expresó.Solías trabaja desde hace casi 30 años con fauna silvestre y durante su carrera viene haciendo un seguimiento al aumento “desmedido de estas especies plagas, exóticas, invasoras como el ciervo axis”.“Esta especie llegó al país por el año 30 para cotos de caza, pero es un animal muy agresivo y difícil de contener. En la mayoría de los casos, por subestimar la capacidad de este animal, se le hacen corrales muy precarios y se escapan y así fue como no se los pudo contener y empezaron a reproducirse”, mencionó sobre la introducción en nuestro país.En este sentido, expresó que el ciervo axis “es un ciervo exótico, es asiático, nosotros tenemos nuestros cérvidos en Argentina (como el ciervo de los pantanos, venado de las pampas, guazuncho, viracho, huemul, taruca), pero la situación poblacional es distinta, es declinante desde hace muchos años. El ciervo axis agrava aún más la situación de nuestros cérvidos y no hay un predador natural, que sería un tigre de bengala de más de 250 kilos”.La cacería del ciervo axis está totalmente liberada. “La cacería está habilitada y hay que tener licencia de caza y el arma registrada. Y hay que tener en cuenta que no se debe hacer sufrir al animal”, dijo el veterinario.Tras ello, remarcó que “es una especie que está en clara expansión, está buscando territorio permanentemente. El ciervo axis es un animal territorial por eso también le quita recursos a nuestras especies y los expulsa. Además, el avance de la frontera agropecuaria hace que vaya buscando nuevos lugares”.Solís dio cuenta que hay registros de ciervos axis, además de Entre Ríos, en Corrientes y ahora se han visto en Misiones y en el impenetrable chaqueño. “Hay que tomar las medidas necesarias, esto no se controla y se debe hacer porque hay accidentes de tránsito en la ruta, y hasta casos fatales de gente que ha querido tenerlos en cautiverio, es una especie peligrosa”.Junto con el ciervo axis, el chancho jabalí es otra especie exótica invasora que causa muchos problemas en nuestro país.