Lo que reveló la autopsia al cuerpo de Silvina Luna y lo que falta determinar

El Cuerpo Médico Forense determinó que aún restan establecer las causas de la muerte de Silvina Luna. Así lo indican enenviado a la Justicia en el marco de la investigación contra el médico Aníbal Lotocki.El informe lleva la firma de cinco profesionales, quienes dijeron que, en donde detallan las distintas cirugías visibles por las cicatrices que presenta el cuerpo de Luna, así como cada uno de sus tatuajes.En el texto, los peritos dieron cuenta del trabajo realizado hasta este momento y anunciaron que las conclusiones estarán listas recién luego de los estudios complementarios. Además, informaron quedel cuerpo de Silvina Luna, en especial los riñones, ytienen en su cuerpo. Se trata de formaciones duras de distintas consistencias generadas por una reacción del organismo por un cuerpo extraño, en este caso, posiblemente por el metacrilato inyectado, indicóEl informe aclara también un punto importante:a Silvina. También se aclara que estas formaciones durasEn otro punto del informe, los peritos forenses escribieron que “las formaciones nodulares (granulomas)”.El doctor Rodrigo Salemi explica a este medio que esto significa que en"No existe un franco plano anatómico de clivaje entre el tejido adiposo y el muscular, atento a la fibrosis e interposición de formaciones nodulares similares a las ya descriptas. Muchas de ellas, dan la impresión de reemplazar los haces de las masas musculares glúteas y posteriores de los muslos", afirmaron.Los profesionales también mencionaron que se "se comprobó un conglomerado nodular de 11 cm. x 4,3 cm. adherido al nervio ciático izquierdo".El informe explica que "no se comprobaron lesiones producto de violencia mecánica contusiva ni penetrantes" y que se"observaron trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para la producción del mecanismo mortal", por lo que se solicitaron estudios histopatológicos y toxicológicos para luego "proceder a responder eventuales puntos periciales"."Se solicitan estudios histopatológicos y toxicológicos. Una vez recibidos sus resultados, se procederá a responder eventuales puntos periciales", sostiene el documento.En el análisis tanatológico se exploró en profundidad la región mamaria y "se observa bolsillo mamario por debajo del plano del músculo pectoral mayor (bilateral). Pared fibrosa, blanquecina y de espesor uniforme; donde se encuentran alojadas prótesis mamarias de silicona".En cada una de las prótesis mamarias se identificó "un dispositivo metálico (tipo chip)", sostuvieron los médicos."Sistema venoso: se exploraron las venas subclavia, axilar y braquial izquierdas observándose numerosos trombos intraluminales", identificaron los profesionales."Habiendo tomado conocimiento de los datos de interés médico-legal remitidos al momento de la realización de la autopsia, se considera que durante la misma se han tomado las muestras biológicas razonablemente necesarias para efectuar los exámenes complementarios que permiten el adecuado estudio tanatológico del caso. Por tanto, dado que el cuerpo no será pasible de nuevas maniobras tanatológicas y su conservación desde el ángulo médico-legal no resulta necesaria, informo al Tribunal que puede disponer del mismo a fines que estime corresponder", concluyeron los médicos. Fuente: (Infobae-Télam)