Judiciales nucleados en AJER preparan una movilización

Harán asambleas para definir una movilización provincial a la ciudad de Paraná. Reclaman la devolución del 25,57%, la creación de 231 cargos y piden respeto por el sistema de ingresos y concursos, a la vez que apuntaron contra las designaciones “a dedo”.



El Plenario Provincial de AJER se reunió este martes en Villaguay en el marco de un encuentro que contó con la presencia de representantes de la Mesa Directiva Provincial y Secretarios.



Realizaron un análisis de las demandas planteadas y de las escasas respuestas que obtuvieron: recordaron que realizaron ante el Gobierno provincial y el STJ reiteradas veces y por todos los medios posibles las presentaciones y reclamos para lograr la restitución del 25,57% de “nuestros sueldos que nos fuera quitado por la ley de emergencia” y no han recibido respuesta positiva al reclamo.



También sostuvieron que “la creciente inflación/devaluación han dejado a un sector importante de los empleados más jóvenes con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, además de deteriorar gravemente los ingresos de todos/as los judiciales”.



Además manifestaron que el gremio realizó un relevamiento del que surgió la necesidad 231 cargos nuevos para cubrir las necesidades mínimas de funcionamiento para que el Poder Judicial pueda dar respuesta a las necesidades de la sociedad, fundamentalmente en la primera instancia (juzgados, fiscalías y defensorías). “Este pedido no ha sido atendido ni por el STJ ni por el Gobierno, estando algunos fueros como el de familia en virtual estado de colapso”.



Luego aseguraron que “AJER ha conquistado y defendido por 40 años la vigencia del ingreso y ascenso por concurso y la carrera judicial, que sigue siendo un derecho innegociable para los trabajadores/as judiciales. Este derecho basado en el principio de igualdad de oportunidades viene siendo violentado sistemáticamente y crecientemente por el STJ, a través de designaciones sin concurso que con la excusa de ser cargos ‘técnicos’”.



También afirmaron que “viola los derechos básicos” la obligatoriedad de guardias seguidas del horario habitual para los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs).



Luego advirtieron sobre lo siguiente: “Estando en desarrollo el examen de ingreso al poder judicial en todas las jurisdicciones simultáneamente, el STJ dispuso que el mismo sea a distancia o remoto sin contar con los medios técnicos para realízalo adecuadamente, lo que podría significar un retroceso en la transparencia y legitimidad que desde hace tiempo se ha logrado. El actual ejemplo de Mendoza con innumerables denuncias e impugnaciones que generan cuestionamientos y demoras evidencian el error de la medida”.



En síntesis, el gremio reclama



1. Devolución inmediata del 25.57%



2. Acompañamiento y aprobación del STJ y el gobierno al proyecto de AJER de creación de 231 cargos nuevos por concurso.



3. Respeto irrestricto del ingreso y ascenso por concurso y la carrera judicial (ley 5143).



4. Basta de cargos designados a dedo en la planta administrativa, respeto de la Ley 5143: concursos en todos los cargos y organismos.



5. Dejar sin efecto la acordada del STJ que establece guardias para los ETIs.



6. Que el examen de ingreso que se está realizando sea tomado en forma presencial y por jurisdicción de manera de que siga teniendo la misma legitimidad y transparencia de los anteriores, un logro del que el Poder Judicial no se puede permitir retroceder.



“Para hacer oír estos reclamos llamamos a cada filial de AJER a que decidan día y horario (hasta el martes 26/9) en que deberán realizar asambleas con el fin de definir fecha de una movilización provincial a la ciudad de Paraná y otras posibles medidas de fuerza”, finaliza el comunicado. (APF)