Estudiantes homenajearon con una carroza a los 44 del Submarino ARA San Juan

En un emotivo gesto de recuerdo y homenaje, estudiantes de 6to año de la escuela Comercio Nº 1 “Gerardo Victorín”, de la ciudad de Concordia, presentaron una impactante carroza en los desfiles alegóricos de ECU 2023. La carroza, que representa una enorme ballena azul con cabina y porte de submarino, conmovió a todos los concordienses, a rendir tributo a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, cuya tragedia en 2017, aún se encuentra en la memoria de muchos argentinos.La carroza lleva por nombre “Naunet” y narra la historia de una ballena solitaria que descansa en el fondo del mar. Esta leyenda marina, que recuerda fechas, lugares y detalles relacionados con el accidente del submarino ARA San Juan, rinde un conmovedor tributo a los tripulantes perdidos en el trágico evento.La narración de la carroza destaca especialmente a dos personajes principales, “Kai” y “Nerea”, que simbolizan a dos tripulantes del submarino. “Kai” representa a Fernando Mendoza, un tripulante concordiense, que lamentablemente perdió la vida en el hundimiento del submarino.Por otro lado, “Nerea” representa a Eliana María Krawczyk, la única mujer a bordo del ARA San Juan en ese momento.La carroza “Naunet” es un testimonio conmovedor de la memoria y el respeto por los 44 héroes que perdieron la vida en el submarino ARA San Juan. El trabajo artístico y la narración cuidadosa en la carroza son un tributo de la valentía y el sacrificio de estos marineros y un recordatorio de la importancia de honrar su legado., dialogó con Tatiana Martínez Sanz, alumna de dicha institución quien habló sobre el magnífico homenaje. “La idea salió de una charla que tuvimos en la escuela con un ex navegante, donde habló sobre las Islas Malvinas y el ARA San Juan. No queríamos que la temática de la carroza tenga un enfoque tan directo en el submarino, es por eso que decidimos variar un poco. Ahí es cuando sale también la idea de hacer una ballena, para cambiar un poco el relato, pero a la vez hacer referencia al submarino”, explicó.En este sentido, la joven comentó que “hacemos referencia a fechas como por ejemplo el 15 de noviembre -último contacto con tierra-, 907 metros de profundidad, entre otros datos. Fueron momentos de tristeza porque hubo muchas noches de investigación, entrevistas de padres o por ejemplo cuando ellos salieron a navegar, hubo mucha nostalgia, melancolía”, afirmó.“Tuvimos contacto con la mamá de Fernando Mendoza, que nos hizo una publicación en Facebook. Después nos comunicamos con la esposa de Fernando, ella nos mandó un audio que lo presentamos en uno de los desfiles y también el hermano de él”, indicó.Sobre la finalidad del proyecto, explicó que “la idea está en homenajearlos, pero no siendo tan directos, metiéndoles un poco de fantasía y alegoría. Al principio todos teníamos mucho miedo de que a la gente les caiga mal, es por eso que decidimos cambiar la fantasía, porque antes había un guión, mucho más directo, pero lo modificamos. Estuvimos casi todos de acuerdo, donde votamos democráticamente”, remarcó la estudiante.“Estamos orgullosos de la carroza, nos gusta la carroza. Quedó fantástica, tiene muchos detalles que hicimos con nuestras manos, entonces la mayoría estamos orgullosos de nosotros mismos”, destacó la joven.“Naunet” relata que dos personajes -Nerea y Cae- van en búsqueda de la ballena. Ella se encuentra a 907 metros de profundidad y relata un poco sobre cómo los seres humanos somos bastante malos con los animales. Nerea y Cae quedan incomunicados, pero como sabemos en la vida real los tripulantes no volvieron. En este caso, la ballena los ayuda a regresar cambiando un poco el relato dando otro final a esta historia.