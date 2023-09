Ciclista unirá cinco provincias en bicicleta “para cumplir un desafío personal”

Ricardo Torres es un ciclista radicado en la localidad entrerriana de Colón, desde donde partió en su bicicleta con un único desafío: unir cinco provincias argentinas hasta llegar al Cristo Redentor de Los Andes, en Mendoza.“Esta travesía es un desafío personal porque hace muchos años me propuse una meta: el salir en bicicleta con destino a Mendoza. Y ahora que lo puedo hacer, salí desde Colón, el domingo a las 7, con la compañía de algunos compañeros del pedal”, contó Ricardo al confesar que se propuso llegar a Mendoza capital el 4 de octubre. “Son aproximadamente 1.200 kilómetros, pero pretendo llegar hasta el Cristo Redentor de Los Andes”, sentenció aEn su trayecto en bicicleta, Ricardo unirá cinco provincias argentinas: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. “Es un sueño de muchos años el llegar a Mendoza y ahora se dio la oportunidad”, destacó al mencionar que, gracias a su aventura, podrá conocer mejor a la provincia cuyana: “Por el esfuerzo y por el desafío que me impuse yo mismo”, argumentó.Ricardo es nacido en una colonia chaqueña, que hoy lleva el nombre de su padre. “Ahí aprendí a andar en bici, con la bicicleta de él, con muchas caídas y muchos retos por romper su medio de transporte con el que salía del campo hacia el pueblo”, rememoró al mencionar que su padre “tenía una actividad rural y la bicicleta era su medio de movilidad”. “Muchas veces le saqué la bicicleta sin que él se enterara”, reveló entre risas.Y desde el año pasado, el hombre está radicado en la localidad entrerriana de Colón, donde compró un terreno y, junto a la compañía de su esposa, llegó a construir su propia casa. Una mención aparte requiere el destacar que Ricardo no pudo contener la emoción al nombrar a su hija, quien está viviendo en Nueva Zelanda. “Es mi mimada”, confesó.Cámaras, parches, solución, inflador y el mate son los infaltables en la travesía de este ciclista, y aventurero.“Tuve un año de preparación, día por medio, pedaleó entre 60 y 100 kilómetros, y el resto de los días, me dedico a correr y trotar”, contó Ricardo.En relación a la forma en la que costeará el viaje, mencionó que ahorró para ir alquilando cuando no pueda encontrar un lugar en Gendarmería, “donde siempre están mis compañeros apoyándome”. “En 37 años de servicio para la fuerza, conocí a muchas personas y todavía me quedan esos contactos muy lindos”, comentó al respecto.“Todos los días son satisfacciones y experiencias vividas distintas porque te encontrás con gente en el camino, conversás con gente que anda caminando, que se va de un pueblo a otro”, mencionó en relación a la travesía que le espera. “Será una meta más cumplida”, cerró.