Se implementará una nueva credencial SUBE para personas con discapacidad

El Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la empresa Nación Servicios firmaron un convenio en Santa Rosa, La Pampa, para implementar una nueva credencial compatible con el sistema SUBE, que permitirá a las personas con discapacidad seguir viajando en transporte público gratuitamente sin necesidad de presentar el tradicional Certificado Único de Discapacidad (CUD).



La nueva credencial beneficiará en una primera etapa a 3.000 personas seleccionadas por la Agencia Nacional de Discapacidad que actualmente tienen el CUD y viajan en transporte público.



La credencial facilitará el acceso al transporte público de las personas con discapacidad y se utilizará de la misma forma que la SUBE convencional, aunque no reemplazará al CUD, que continuará vigente. Es importante mencionar que la nueva SUBE para personas con discapacidad no necesitará recargas de saldo, ya que funcionará como una credencial que permitirá cumplir con el derecho de gratuidad para viajar en transporte público en todo el país establecida en los Decretos Nº 38/2004 y N° 118/2006.



Esta nueva credencial, que será similar a la SUBE actual, contará además con una identificación en sistema Braille, para que las personas no videntes puedan diferenciarla de otras tarjetas.



Para más información sobre tarjeta SUBE: chatbot SUBi (WhatsApp: +54 11 6677-7823) o la línea gratuita 0800-777-SUBE (7823).