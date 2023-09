Viajes y fiestas de egresados: opciones para no deshilachar la economía familiar

Fiorella Piedrabuena: “Como grupo decidimos ir a Chapadmalal y juntar dinero para poder viajar”

Fiorella Piedrabuena, estudiante de sexto año de la Escuela Secundaria ?18 Brigadier Don Juan Manuel De Rosas

Adriana Metrollie, profesora: “Los chicos se pusieron el viaje al hombro”

Adriana Metrollie, profesora de Matemática y Física,

Otero: “En Entre Ríos tenemos un programa que se llama Conociendo mi provincia”

Licenciado Rodrigo Otero, Director de Turismo Social de Entre Ríos

El viaje de fin de ciclo y las fiestas de fin de curso, son actividades para cerrar las etapas escolares, pero que suelen, comprometer económicamente a las familias.Toda familia, que tiene un hijo en el sexto grado de la primaria o, el quinto año de la secundaria; debe hundirse en gastos que sobrepasan el estrecho presupuesto del grupo familiar.Es que, a las remeras y camperas de último año, se suma el viaje a las sierras o, la nieve, según los casos. Incluso, en la actualidad, también se organizan viajes al exterior.Tras el golpe al bolsillo que aún no se recuperó del viaje de egresados, la familia ya debe comenzar a tener en cuenta, la fiesta de egresados, el pago de la tarjeta, la vestimenta, el DJ, y el costo de los fotógrafos. La suma es interminable.Si bien, esos objetivos, ponen en marcha una suma de voluntades de chicos, sus familias y las autoridades escolares para solventar los costos; la gran mayoría de las veces, son situaciones que terminan generando exclusiones de todo tipo y son inalcanzables para algunas familias.Además, y pese a los altos costos; muchas veces, las familias deben someterse a condiciones abusivas por parte de algunos actores del sector.En la actualidad y ante la situación económica, muchos grupos de estudiantes y sus familias, comenzaron a buscar alternativas para que el festejo sea un momento para compartir entre todos y evitar que se centre en el brillo de las luces, los vestidos, los peinados y los trajes de moda.A la par de esas iniciativas individuales para generar condiciones de mayor igualdad en los grupos de egresados, se implementaron programas nacionales y provinciales, que buscan fomentar la inclusión, y poner al alcance de todos, la posibilidad de viajar, conocer y despertar el interés en descubrir nuevos valores.El tema fue debatido en, de, contó que “nos vamos a Chapadmalal, las actividades las tenemos propuestas allá porque todavía no sabemos. Capaz que un grupo quiere hacer una cosa y el otro otra, entonces queremos ir allá y ver bien para organizarnos. En el curso hay 27 chicos, pero van también otros de la tarde”.Comentó que “no todos podían pagar el viaje a Bariloche o a Carlos Paz, entonces como grupo decidimos lo de Chapadmalal. Hay dos chicos que viajan ahora y después en diciembre se van a Carlos Paz porque se organizaron y pueden pagarlo”.Explicó que para juntar dinero “primero pensamos en la venta de tortas fritas y después los chicos que cortan el pelo y lavan autos sugirieron hacerlo también. A todo lo hicimos en la puerta de la escuela. Hacíamos flyers y los subíamos en todos lados. Nos fue bien por suerte. Agradecemos al Club San Miguel, que está frente a la escuela, que nos cedieron las instalaciones para las primeras actividades. A veces nos daban bajones, porque no llegábamos, pero pudimos y el lunes a la noche salimos”.“Yo ingresé este año con los chicos y el resto se conoce desde hace mucho, desde la primaria”, dijo.explicó que “nos enteramos en mayo y pedimos el viaje a Acción Social Nacional para conocer Chapadmalal con los chicos. Se les da la estadía completa pero no da el transporte para ir y volver, por eso empezamos a trabajar para recaudar el dinero”.“Hicimos venta de alfajores, de pizza y no todos tenían la misma llegada de ventas porque no todos se animan a vender, porque les da un poco de vergüenza. Empezamos a buscar qué se animaba a hacer cada alumno y explotar sus habilidades. Había chicos que no querían vender, pero saben lavar autos porque tienen esa profesión, entonces se sumaron. Otros que son peluqueros, pusieron la barbería en la escuela. Así poco a poco fueron sumando actividades”, señaló.Remarcó que “esto era impensado para los chicos. Ellos hicieron de todo, se pusieron el viaje al hombro porque no salían los subsidios y no había manera de que las familias pudieran pagarlo. Se hizo venta de pizzas, tortas fritas, budines, bingo virtual, rifas, seguimos recaudando. La escuela apoya a los chicos y por eso el viernes vamos a estar vendiendo en la institución. Se puede colaborar con el alias: adriana.softbol”.El, indicó que “ellos hicieron el pedido a Nación, que tiene dos complejos turísticos: uno en Embalse, Río Tercero, y el otro en Chapadmalal, Buenos Aires. Para las escuelas no tiene costo. Se les cubre la estadía, las comidas, pero no el traslado porque hay muchos pedidos en todo el país y es muy difícil cubrir el traslado para todas las escuelas”.Dijo que “para este año los cupos están todos cubiertos para las escuelas, porque por lo general para armar sus proyectos de viajes necesitan tener con anticipación la fecha. Deben presentar el proyecto, se aprueba en la Departamental de Escuelas”.“Dentro de los hoteles tienen actividades programadas. Son muy lindos, se pusieron en valor los hoteles. En Embalse se sumaron dos. Cada complejo tiene sus actividades propias”, resaltó.Por otra parte, y respecto al trabajo que se hace en Entre Ríos, dijo que “nosotros trabajamos con instituciones que a veces ni se plantean hacer viajes a Bariloche o a Carlos Paz, que por ahí son más comerciales. Hemos desarrollado una línea exclusiva para los chicos, porque también trabajamos con adultos mayores o personas con discapacidad”.“Con las escuelas tenemos un programa que se llama `Conociendo mi provincia`. Nosotros notamos el cambio, sobre todo después de la pandemia, porque el primer turismo era el de cercanía, podías recorrer más que nada la provincia. A las escuelas les empezó a cambiar un poco la cabeza y nosotros empezamos a mostrar más los atractivos históricos, culturales, parques nacionales. Hacemos viajes de un día con escuelas que lo soliciten. El otro día trajimos chicos de Villaguay Este a Paraná, que no sabían lo que eran los edificios. Le preguntaban a nuestra guía qué era eso y si vivía ahí”, expresó.Informó que “para trabajar de forma más ordenada, a través del SAGE, que es una plataforma educativa que tienen las escuelas, y a través del directivo que maneja la clave, acceden a la parte de turismo social para solicitar los viajes. La demanda creció 100% respecto al año pasado. Somos la única provincia que tiene transportación propia para hacer los viajes de turismo social”.Por consultas comunicarse al 4222593 o a tsocial.er@gmail.com , contó que “hoy a la tarde llegaron chicos de cuatro colegios de Paraná en una empresa aérea y de turismo. Viajaron con la ilusión de pasarla de la mejor manera. Hace 18 meses pagaron 170 mil pesos. Este año esa misma empresa está cobrando 440 mil pesos. Para el 2025 están cobrando 725 mil pesos. Viajó el 50 por ciento de esos establecimientos educativos religiosos privados de Paraná, el otro porcentaje no pudo pagar. Con muchas cosas no les cumplieron, no les querían reconocer cuestiones que estaban incluidas. Entienden que fueron estafados”.opinó que “cuando me fui de viaje de egresados me cumplieron en su gran mayoría las cosas pautadas, pero siempre había un detalle, algo que te ratoneaban”., comentó que “no fui de viaje de egresados, pero mis compañeros contaron que la pasaron muy bien”., señaló que “fui a Bariloche porque con la solidaridad de mis compañeros hizo que entre todos hiciéramos cosas, como bailes, fiestas, y eso permitió que fuera. A mí me cumplieron. Yo necesitaba ir nada más. Hoy por hoy es más complicado, porque es más lejos el viaje en distancia de dinero para mucha gente”., dijo que “antes los viajes duraban siete días y ahora son tres. Mi hija no quiere ir al de ella porque no duerme sin nosotras”., contó que “en mi época la situación también era difícil y hacía mucho frío. Nosotros fuimos a Mendoza. Fuimos todos al viaje”., señaló que “me quito el sombrero por ese grupo humano de 27 personas y los aplaudo de rodillas por todo lo que han hecho para conseguir el dinero y poder viajar".