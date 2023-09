Transporte aclaró este año asistió a las provincias con $55 mil millones

Sociedad FATAP anuncia la posible suspensión de los servicios nocturnos de colectivos

El Ministerio de Transporte aclaró que en lo que va del 2023, asistió al servicio urbano de pasajeros del interior del país, con 55 mil millones de pesos y que está al día con los pagos."Del monto total, 47 mil millones de pesos transferidos hasta el momento corresponden al Fondo Compensador, fijado por el Congreso de la Nación que, a su vez, había fijado un total anual de 85 mil millones de pesos, el cual se aumentó a 11 mil millones de pesos más", sostiene el Gobierno nacional en el comunicado."Además -agrega- desde el Estado Nacional se depositaron 8 mil millones de pesos para cubrir el atributo social en aquellos sistemas de transporte del interior que funcionan con el Sistema Único de Boleto Electrónico".Sostiene el documento difundido por el Ministerio de Transporte, que "hasta la fecha, las provincias que están al día con los cobros porque presentaron la información y rindieron las cuentas correspondientes son: Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán"."Por el contrario, hay provincias que no recibieron la asistencia económica por no rendir las cuentas de los pagos anteriores, y son: Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego", aclara el comunicado.Remarca que "el Fondo Compensador representa una asistencia económica no obligatoria y que tampoco funciona como subsidio del Estado nacional a las provincias, quienes son las responsables de administrar y solventar el servicio de transporte en sus jurisdicciones".Aclara, en este sentido, que "el ministerio de Transporte de la Nación se encuentra al día con las transferencias económicas a las provincias que presentaron en tiempo y forma la información correspondiente, por lo que no existen deudas vigentes por parte del Estado nacional"."De esta manera, las provincias recibieron por parte del Estado nacional, la suma total de 55 mil millones de pesos en lo que va del 2023", afirma la cartera que encabeza Diego Giuliano.Y sostiene que "durante todo el 2023 las provincias del interior recibirán en total 85 mil millones de pesos, más una ampliación de 11 mil millones de pesos, llegando a los 96 mil millones de pesos, lo que representa un aumento que supera el 1.400% con respecto al 2019, durante la gestión del Gobierno anterior, momento en el cual las provincias del interior recibieron solamente 6 mil millones de pesos para el transporte"."A la suma total por parte del Fondo Compensador, se le sumará, además, 13 mil millones de pesos correspondientes al atributo social en los sistemas de transporte que cuentan con SUBE", concluye el documento.La Fatap advirtió hoy a través de su cuenta en la red social X, que "de mantenerse las actuales condiciones económicas en la que se prestan los servicios de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del país, millones de ciudadanos perderán un servicio esencial"."La ecuación económica del sector está quebrada, como consecuencia de un grave desequilibrio entre los ingresos, desactualizados e insuficientes, y los costos de la operación, que se incrementan sin control. Las empresas nucleadas en Fatap se encuentran en graves dificultades para cumplir sus compromisos: salariales, comerciales e impositivos, y mantener operativas las unidades que prestan los servicios", señalaba el documento difundido hoy por la red social.