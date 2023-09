Inauguraron la primera planta de reciclado de envases vacíos de fitosanitarios

Cuidar nuestra Casa Común

“Es un paso muy importante y un doble orgullo”

Entre Ríos se suma al sistema de gestión ambiental de Campo Limpio

Asociación con Corteva Agriscience

La vicegobernadora Laura Stratta, acompañada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, participaron del acto de inauguración que se realizó este martes en Victoria. Se podrán procesar hasta 5.000 kilos de plásticos diarios y producir 3.600 kilos de pellets que serán reutilizados por la industria.La actividad, que se desarrolló este martes al mediodía en Victoria, contó con la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo; la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela Garcia y el intendente de Victoria Domingo Maiocco. Además, participaron el presidente de la firma Corteva Agriscience Cono Sur, Juan Lariguet y el director de Daser Agro S.A. Javier Maini Cuneo, entre otras autoridades.“Es un orgullo para mí que la primera planta de reciclado de envases de fitosanitario se realice en la provincia”, dijo Stratta tras felicitar a los titulares de la empresa Daser Agro S.A. por “la responsabilidad social y el compromiso ambiental”.En esta línea, la vicegobernadora consideró: “Las políticas públicas y las acciones que generamos tienen que tener este triple impacto social, ambiental y económico, y esta es una manera de poner a dialogar dos agendas que necesitamos que dialoguen y se complementen para generar un desarrollo económico con cuidado del ambiente”. Y agregó: “Es una forma de generar empleo de calidad, de mostrar cómo los sistemas productivos pueden producir, cuidando nuestro patrimonio, nuestra casa común”.Para Stratta es esencial “ponernos la celeste y blanco, trabajar juntos y fortalecer la articulación público-privada para generar respuestas integrales a las demandas que nos plantea nuestra sociedad. Como dirigentes empresariales, políticos y representantes de instituciones, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio, que es nuestro legado a las generaciones futuras”, aseveró al tiempo que destacó la importancia de la educación al servicio de la innovación.Por su parte, Bahillo reconoció el compromiso de los empresarios, de los sectores que llevan adelante estas iniciativas “porque no son pensadas bajo la lógica de una inversión que se toma en el ámbito privado, sino que tiene que ver con una mirada de mediano plazo, de darle sostenibilidad económica a toda la cadena productiva”, sostuvo el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.Y continuó: “Hoy el mundo demanda alimentos, hay una oportunidad muy importante para nuestro país para seguir vendiendo alimentos al mundo con valor agregado. Ahora las exigencias, tanto en términos comerciales como de los consumidores, tienen otros estándares y otras demandas ambientales. Una de ellas es todo el reciclado de los envases de los fitosanitarios, toda la logística de los insumos, buscando el mayor aprovechamiento de ellos, el menor impacto ambiental bajo el concepto de economía circular”.Para el funcionario nacional, con la inauguración de la planta de reciclado se dio “un paso muy importante y para mí, con doble orgullo, como decía Laura, para ella porque es en Victoria y para mí porque es en Entre Ríos, porque este programa Campos Limpios se lleva adelante en todo el país, pero el grado de avance que ha mostrado Entre Ríos es realmente superlativo”, aseveró tras acotar: “Podemos enorgullecernos de nuestro sector primario, empresario, el grado de avance que ha tenido el mismo en nuestra provincia”.Luego, el titular de Daser Agro S.A., Javier Maini Cuneo, agradeció a las y los presentes en el acto y contó cómo surgió el proyecto de cuatro profesionales dedicados a la agronomía de la provincia que se animaron a “pensar y a soñar en hacer algo por los demás, en el cuidado del medioambiente, en mejorar en lo que trabajamos, simplemente. Y arrancamos a trabajar con pura garra y corazón”, recordó.“Qué ejemplo puede dar la provincia de Entre Ríos respecto a muchas provincias de la Argentina que no tienen la legislación que tenemos acá y lo avanzado que estamos. No somos la primera provincia del país, pero creo que en esto sí estamos marcando un recorrido y somos el ejemplo”, remarcó el ingeniero agrónomo.“Creo que vale la pena que ojalá esto se sepa, se cuente, y sirva de ejemplo para muchos, porque acá hay mucho trabajo y sí, yo creo que acá se hizo de color celeste y blanco”, expresó el empresario.Por su parte, el intendente Maiocco felicitó a la asociación Campo Limpio por la iniciativa destacando el compromiso de los productores con el cuidado del medio ambiente. “Si algo estaba faltando era tener esa responsabilidad con los envases y esto es algo es un claro ejemplo de lo que tenemos que apoyar”, dijo el jefe comunal. “Necesitamos producir pero cuidar donde vivimos y donde van a vivir nuestras futuras generaciones. Así que mis mayores augurios de éxitos a la empresa que no tengo dudas que así será”.La Asociación Civil Campo Limpio, que trabaja hace varios años en nuestro país, tiene por objetivo diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental para recuperar los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.Según un informe de la Asociación, en Entre Ríos se incorporan 1.300.000 kilos de plástico por año provenientes de la utilización de 1.500.000 envases de fitosanitarios para la producción agropecuaria. La planta de reciclado de envases vacíos de fitosanitarios de Daser Agro S.A. es la primera habilitada en Entre Ríos.La planta cuenta con la capacidad instalada para procesar la totalidad del plástico de la provincia: 5.000 kilos de plástico por día. En la actualidad en la provincia sólo se recupera el 20 por ciento de los envases utilizados por año. Una vez que los envases ingresan a la planta, se preparan para la molienda de la cual se obtienen “escamas” limpias y secas, que posteriormente pasan por la línea de extrusión y filtrado para obtener el pellet de PEAD (polietileno de alta densidad). Este producto final -pellets PEAD- hoy se está enviando a la empresa Dosam S.R.L., habilitada para utilizar plástico reciclado en la fabricación de nuevos bidones tricapa que serán reutilizados por Corteva para su producto 2.4 D Enlist.Además, esta planta se proyecta como un espacio abierto para las entidades dedicadas a la educación, para que puedan participar sus estudiantes y también para todas las organizaciones dedicadas a la investigación y búsqueda de nuevos productos y servicios que contribuyan al cuidado de nuestro ambiente.Como parte de una política global para el desarrollo de una agricultura de impacto positivo y alineada con los principios de sustentabilidad de sus prácticas corporativas, Corteva Agriscience se sumó en la Argentina como socio activo en la iniciativa de Daser Agro SA para poner en marcha la primera planta de recupero de envases vacíos de fitosanitarios de la provincia de Entre Ríos.Daser Agro S.A. nació en el 2001 a través de la creación de un Joint Venture con Dow Agrosciences. Se dedica al desarrollo, venta y distribución de productos y servicios para la producción agropecuaria. Su sede central se encuentra en Victoria, provincia de Entre Ríos. Además posee sucursales en Gualeguay, Gualeguaychú y María Grande. En Corrientes, está ubicado en la localidad de Santa Lucía, y en la provincia de Santa Fe, en Las Parejas y Cañada Rosquín. Los titulares de la firma son Eduardo Daneri y Javier Maini Cuneo.