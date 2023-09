Comerciante santafesina sufrió una millonaria estafa mediante una web bancaria

La secuencia se inició el viernes pasado, cuando la comerciante ingresó a la página oficial del Banco Nación desde la computadora de su empresa. La mujer aclaró que su dispositivo está supervisado por expertos técnicos y armado con un escudo de antivirus de última generación.



La comerciante ingresó al portal bancario para llevar a cabo una operación de pago de impuestos. Pero después de cargar el primer documento, una inquietante notificación apareció en la pantalla: "Disculpe las molestias, necesitamos un token para autentificar la identidad". Sin dudarlo, su secretaria solicitó el token requerido, y un reloj digital comenzó a girar en la pantalla. La pesadilla apenas comenzaba. Vamos a necesitar otro token

Minutos después apareció un segundo mensaje, aún más siniestro, que interrumpió la transacción: "Vamos a necesitar otro token. Si no se resuelve, acérquese a la sucursal más próxima". Sin sospechar nada la comerciante entregó varios tokens. Finalmente, un último mensaje cortó su acceso a la plataforma bancaria, dejando a todos desconcertados: "Disculpe las molestias, servidor en mantenimiento no programado". La maniobra se había consumado.



Angustiada la víctima y su secretaria se comunicaron con el Banco Nación, donde recibieron una confirmación devastadora: habían perdido 7 millones de pesos. Dos millones habían desaparecido de su cuenta, además de cinco millones que tenían autorizados en descubierto.



Con lógica desesperación la damnificada, junto con su abogado, denunciaron lo acontecido en sede policial. Ahora la investigación recayó en la Oficina de Delitos Informáticos (ODI), bajo la jurisdicción de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA). "No soy el único caso"

Por estas horas la mujer permanece en estado de máxima preocupación. "El problema aún no ha sido resuelto. En el banco me dicen que está trabajando la gente de ciberdelitos. Sin embargo, no hubo novedades. Ahora yo encuentro que tengo mis cuentas bloqueadas con todo el perjuicio que eso conlleva", dijo a El Litoral .



Para cerrar deslizó un dato estremecedor. "Tengo la firme sospecha que mi caso no es el único. A mediados de junio otra empresa santafesina fue blanco de una ciberestafa bancaria, mediante la cual le sustrajeron muchos millones".



Aunque ya se presentó la denuncia, la víctima teme que no sea un caso aislado y que otros comercios también hayan sido afectados. Lo ocurrido está siendo investigado por la Oficina de Delitos Informáticos (ODI), en la Fiscalía Regional 1, del MPA.