Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento de los satélites CANSAT

El 28 de septiembre cinco equipos de estudiantes secundarios provenientes de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzarán mediante cohetes los dispositivos del tamaño de una lata de gaseosa, que desarrollaron en el marco de la competencia CANSAT Argentina. La actividad tendrá lugar en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE en Falda del Cañete, provincia de Córdoba.La iniciativa CANSAT Argentina organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), propone a estudiantes de escuelas secundarias construir un pequeño satélite cuyo tamaño no supere el de una lata de gaseosa, para aprender el proceso de creación de una misión satelital y promover vocaciones científico-tecnológicas. Los cinco proyectos finalistas tienen la oportunidad de lanzar sus cargas útiles desde el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE, en Córdoba, el próximo 28 de septiembre por la mañana, a bordo de cohetes que alcanzan una altitud aproximada de 400 metros. Luego podrán recuperar sus CANSAT, descargar y procesar la información generada por sus misiones espaciales.Este año se celebra la segunda edición de CANSAT Argentina, con una gran convocatoria, a la que se inscribieron 490 equipos de 23 jurisdicciones. Esta competencia internacional es impulsada por varias agencias espaciales del mundo, entre ellas la NASA de Estados Unidos y la ESA de Europa. Este año apoyan la realización del evento las empresas VENG, INVAP y SpaceSur, la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba.Tras recibir capacitaciones por parte de especialistas, a fin de adquirir los conocimientos, las herramientas y los materiales necesarios para llevar adelante el desarrollo del proyecto, cada equipo realizó su misión CANSAT y luego de diferentes instancias de trabajo y evaluación, el pasado 22 de agosto de 2023 se conocieron los cinco equipos seleccionados para lanzar sus cargas útiles en el Centro Espacial de la CONAE.Los equipos finalistas de CANSAT Argentina 2023 son:"Cóndor Salvaje", del Instituto Técnico de Aguilares, de Concepción, Tucumán;"HYPERION", del Colegio León XIII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;"Novationes", del Colegio Nacional de Monserrat, de Córdoba capital;"Roldán 2", de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 643 Granaderos de San Lorenzo, de la localidad de Roldán, Santa Fe.Los estudiantes y sus docentes llegarán al centro espacial en Córdoba el miércoles 27 de septiembre para realizar las pruebas ambientales y verificar que todo esté en orden para el lanzamiento, acompañados por profesionales del MINCyT, la CONAE, la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) y la empresa Skytec proveedora de los cohetes.El jueves 28 de septiembre por la mañana se prevén los lanzamientos y por la tarde los equipos trabajarán en el análisis de los datos recabados por sus respectivas misiones. El viernes 29 expondrán los resultados, también recibirán charlas de empresas del sector espacial nacional y realizarán una visita al predio de la CONAE y sus laboratorios.Cada uno de los equipos probará las misiones secundarias que eligieron, entre las que se encuentran medir los sonidos ambientales que pueden afectar la salud y el bienestar humano, así como al medioambiente; evaluar regiones incineradas de campos, que mejoren el manejo de cultivos; estimar los índices de contaminación lumínica y atmosférica producida por el tránsito vehicular; y estimar los índices de microplásticos en el aire.El evento contará con la presencia del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, y autoridades de la CONAE, acompañados por las empresas sponsors de la iniciativa, como VENG, INVAP y SpaceSur, así como la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba."Esta iniciativa reúne adolescentes motivados por una ciencia que necesita profesionales capacitados. Buscamos que las generaciones más jóvenes elijan carreras científicas y de nuestra parte, tenemos que fomentarlo y dar las oportunidades; además, de seguir promoviendo la industria aeroespacial y el desarrollo de satélites para nuestro país y el mundo. Estamos orgullosos de CANSAT porque nos acerca a ese objetivo y queremos que más adolescentes se acerquen y también encuentren pares con el mismo interés, donde la creatividad, la pregunta, y la experimentación son la clave", expresó Filmus.En línea con el Plan Nacional Espacial, que tiene entre sus prioridades realizar actividades de educación y formación, CANSAT Argentina propone reproducir a escala el proceso por el cual se diseña, construye, prueba, lanza y opera un satélite. "Mediante este concurso proponemos que estudiantes de escuelas secundarias desarrollen un pequeño satélite y un proyecto vinculado con distintas problemáticas de nuestro país, y que puedan hacer un lanzamiento desde nuestro centro espacial, en la provincia de Córdoba, adquirir datos y procesarlos", explicó Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la CONAE."La respuesta que tuvimos fue increíble. El año pasado se inscribieron más de 800 colegios de todas las provincias del país. Es maravilloso ver el entusiasmo no solo de los chicos y chicas, sino también de los profesores que los acompañan. Este año estamos haciendo la segunda edición con cerca de 500 propuestas. Esto habla del interés que el sector espacial genera en nuestros jóvenes", agregó.CANSAT es una competencia que propone a estudiantes construir una carga útil, cuyo tamaño no supere el de una lata de gaseosa, y lanzarla en un cohete. De allí el término CAN (lata) y SAT (satélite), por sus siglas en inglés. El objetivo de la competencia es contribuir al desarrollo de habilidades tecnológicas y a la promoción de una cultura científica e innovadora, ampliando la base de futuros profesionales y fortaleciendo los medios que aseguren la sostenibilidad del sector espacial en la Argentina, con un criterio federal.Los equipos deben cumplir diferentes etapas y en las últimas dos instancias tienen que superar pruebas de avance para dar cuenta del desarrollo de sus cargas útiles. Luego de una validación final, se seleccionan los equipos finalistas que viajan al centro espacial de la CONAE en Córdoba, para participar de la campaña de lanzamiento de sus CANSAT.En 2022 este concurso fue organizado por primera vez en la Argentina por el MINCyT y la CONAE. Participaron 4.500 estudiantes de 20 provincias. Entre sus dos ediciones, CANSAT Argentina convocó a más de 1.400 equipos de colegios secundarios de todo el país, totalizando 7.000 alumnas y alumnos.