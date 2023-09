Camarógrafo de Elonce fue el autor de tierna imagen nominada a premio de FIFA

Hincha de Colón, nominado

Camarógrafo de Elonce

Cómo se enteró de la nominación

La familia en la cancha

La terna y dónde votar

La FIFA dio a conocer, hace pocos días, a los candidatos para los premios “The Best”. Así como Lionel Messi y Julián Álvarez están nominados para mejor jugador del mundo, también se encuentra un hincha de Colón de Santa Fe, que se hizo conocido, meses atrás, tras ser capturado por un camarógrafo cuando le daba la mamadera a su hijo en medio de la tribuna y durante un partido de local de su equipo. El hincha de Colón, Daniel “Toto” Iñiguez, de 32 años, puede llegar a ganar el “Premio a la Afición del año” de FIFA gracias a aquella imagen captada en una transmisión del fútbol argentino.La FIFA presentó al hincha santafesino como "un hincha del Club Atlético Colón de Santa Fe, al que grabaron en las gradas infundiendo un sentimiento de lealtad al club a su bebé en brazos" mientras "le daba el biberón"."Esta escena inmortalizó el deseo de transmitir desde la más tierna edad el amor por los colores de su equipo”, señaló la FIFA en su sitio web oficial al anunciar a los nominados.La tierna imagen fue capturada por el camarógrafo Roberto “Salta” Rodríguez, quien se desempeña en Elonce y también trabaja en transmisión de partidos para las señales que emiten el fútbol argentino. En diálogo con, recordó cómo fue el momento en que capturó la escena.“Surgió porque era un partido muy aburrido y, no pasaba nada. Por eso, nos pidieron a los camarógrafos, hacer imágenes para colorear un poco el encuentro. Como yo soy padre, me gusta estar en esos detalles, la madre, los abuelos y la familia que va a las canchas”, explicó.“En ese momento, lo vi al muchacho, lo filmé y el director de cámaras, lo puso al aire. Esa imagen quedó como algo más del partido. Después, comentamos que era lindo y pasó, porque fue en el mes de mayo”, contó “Salta” Rodríguez a Elonce y agregó que “la semana pasada, el director me mandó la imagen y me contó que estábamos nominados y estaba re entusiasmados que íbamos a ganar”, afirmó el camarógrafo.“El viernes, me tocó trabajar en el partido de Colón y Rosario Central. Y en ese partido, pude conocer el chico al que le hice la imagen y estaba muy agradecido”, relató Rodríguez y agregó que “me contó que, de un día para otro, le empezó a explotar el teléfono con mensajes y le cambió la vida, según contó”, señaló.“Incluso, la mamá contó que ella, tuvo el bebé durante todo el primer tiempo y la imagen está tomada en el momento que cambiaron para darle la mamadera”, dijo Rodríguez y afirmó que “la gente en Santa Fe, es muy fanática y va mucho a la cancha”, sostuvo sobre la imagen que se grabó en una fría noche del mes de mayo en la capital santafesina.“Cuando andamos en el móvil de Elonce, haciendo notas, también nos ocurre que siempre hay algo para mostrar. Las situaciones se dan y uno debe mostrar lo que pasa”, remarcó el camarógrafo de Elonce y agregó que “al hincha de Colón, le pedí que me traiga la camiseta de Messi cuando vaya a la premiación”, contó entre risas.El hincha de Colón comparte terna con Fran Hurndall, una mujer australiana que condujo con sus pies un balón desde Gold Coast hasta Sídney y "se convirtió en un inspirador ejemplo para mujeres y niñas en el ámbito deportivo", en una aventura que además "recaudó fondos para la organización Women Sport Australia".También es conmovedora la historia del colombiano Miguel Ángel, un hincha de Millonarios que logró cumplir su última voluntad de conocer a los jugadores de su club "antes de someterse a la eutanasia debido a una enfermedad terminal".Los hinchas pueden votar al candidato de su preferencia en el link: https://www.fifa.com/fifaplus/es/the-best-fifa-football-awards/articles/votacion-premio-the-best-como-votar-elegir-ganadores