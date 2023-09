Le bloqueó la salida del auto y cuando le pidió que lo corriera, lo golpeó

Rosario3

Un joven de 19 años fue agredido por otro hombre que había estacionado el auto frente a su garaje. El episodio se dio el sábado por la noche en Echesortu y quedó filmado por la cámara de seguridad del domicilio y también por una vecina que presenció el ataque.De acuerdo al testimonio de Ignacio, víctima de la agresión, al momento de querer salir de su casa se encontró con que había un automóvil estacionado frente a la cochera. Después de esperar en el lugar y tocar bocina para intentar que el infractor se diera por aludido, a los 20 minutos apareció una pareja con intenciones de subirse al automóvil y retirarse del lugar.“Una vez que regresan, el hombre se pone a discutir conmigo queriendo tener la razón cuando no la tenía y viene a darme una piña en la cabeza”, resumió la víctima en diálogo conLa escena quedó registrada por una cámara de seguridad donde se ve que el agresor responde con violencia al reclamo del joven e intenta justificar su infracción marcándole que podría haber sacado el vehículo maniobrando. Después de eso amaga con retirarse pero vuelve intempestivamente y golpea en la cabeza a la víctima.Vecinos entonces intervinieron e intentaron mediar para que la situción no pase a mayores. En una filmación casera, a la que también tuvo acceso este medio, el agresor justifica el golpe por un insulto que le habría propinado el joven.“Este hombre tenía aproximadamente entre 10 y 15 años más que yo. Después del golpe quedé con un fuerte dolor en la cabeza, principalmente en la zona donde me pegó”, comentó el joven.