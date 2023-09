El río Gualeguaychú se mantiene estable y con una leve tendencia a la baja

Cristian Magne, desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad de Gualeguaychú, dijo que “el río se estabilizó a la mañana y el viento fue mermando, por lo que el río debería tender a la baja”.



Agregó que se evalúan las diversas variables, aunque se sabe que los ríos Uruguay y Gualeguaychú seguirán altos debido a los vientos. En la noche del domingo hubo sudestada, que hacen que el agua no corra para una bajante. Magne dijo que “sabemos que hasta marzo la idea es que vamos a tener valores altos en el río”.



“El rio Gualeguaychú va a estar alto y el Uruguay también, ambos van a seguir altos, pero no tenemos índices de altas lluvias por el momento”, explicó y agregó que “los vientos y las sudestadas hacen que el agua no corra como deba correr, y todo esto genera un estancamiento”.



“Podría haber un poquito de agua entre el club náutico y lo que era playa papaya, pero por ahora no está cortado en ningún lado. El camino a la península tampoco”, afirmó en diálogo con Radio Máxima.



Al consultarle sobre la situación de una posible inundación en la zona de los Galpones del Puerto, Magne explicó que “Tiene que superar los cinco metros holgados y también depende de qué tipo de inundación sea, más bien de qué modo es y de donde viene”.



"Vamos a seguir con un piso alto, veremos cómo nos pegan los vientos, y como llueve durante la semana", concluyó el miembro de Defensa Civil.