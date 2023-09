Neptuno en oposición será visible desde la Tierra, ¿cuándo y cómo verlo?

¿Cuándo estará Neptuno en oposición?

El fenómeno alcanzará la oposición a las 7 a.m., hora de Miami, según Earthsky. Sin embargo, será visible gran parte de la noche del 18 al 19 de septiembre.

¿Cómo verlo?



Una oposición astronómica ocurre cuando un planeta está opuesto al Sol. Por ejemplo, cuando Saturno está en oposición, la Tierra está entre el Sol y Saturno, según explica Royal Museums Greenwich. Desde la perspectiva de la Tierra, significa que un planeta en oposición está precisamente a 180 grados del Sol en el cielo, por lo que, cuando el sol está en el oeste, un planeta aparece en el este.EarthSky lo explica de forma muy sencilla: es como si una persona se encontrara de pie entre dos amigos mientras platica en el supermercado y tuviera que girar la cabeza a la mitad para ver a uno y a otro.Neptuno en oposición significa que el planeta estará opuesto al Sol y la Tierra estará en medio de ambos.Debido a que una oposición solo se produce cuando nuestro planeta se encuentra entre el sol y otro cuerpo celeste, este fenómeno se produce con los planetas más alejados del Sol que la Tierra: Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.Mercurio y Venus no pueden estar en oposición, según EarthSky.Las oposiciones de los planetas ocurren una vez al año, cuando la Tierra llega a la posición adecuada con los planetas respecto al Sol. Marte es la única excepción debido a que su orbita y velocidad son similares a las de la Tierra, de modo que nuestro planeta sobrepasa al planeta rojo cada 27 meses, aproximadamente.Su oposición es especial debido a que este planeta nunca es realmente brillante. De hecho, es unas cinco veces más débil que la estrella más tenue que se pueda ver en una noche sin luna bajo un cielo oscuro, según The Old Farmer’s Almanac.En Argentina la hora de oposición será a las 8 a.m., mientras que en Colombia será a las 6 a. m., y en México a las 5 a.m.Según los expertos, para poder ver al planeta azul necesitarás ayuda óptica. Puede ser un telescopio de baja potencia o unos binoculares.El planeta saldrá por el este y se pondrá por el oeste al amanecer. Con ayuda de un telescopio, Neptuno aparecerá con 2,3 segundos de arco de diámetro, mientras que con binoculares será visible como un objeto parecido a una estrella, de acuerdo con EarthSky.También es posible hacer uso de algunas aplicaciones móviles para poder presenciar el fenómeno. Starwalk recomienda utilizar Sky Tonight, que permite buscar el nombre del objeto y mediante una brújula que deberás mover en la dirección adecuada podrás ver el planeta en la pantalla.Próximas oposiciones en 2023• Júpiter en oposición: 3 de noviembre.• Urano en oposición: 14 de noviembre.- Fue descubierto el 23 de septiembre de 1846.- Tiene 14 lunas, dos de las cuales orbitan a una asombrosa distancia de 50 millones de kilómetros y se consideran las lunas más alejadas de cualquier planeta. Están aún más lejos de Neptuno que Venus de la Tierra, según The Old Farmer's Almanac.- Tiene el clima más ventoso del sistema solar, con viento feroces y nubes de metano congelado que soplan cinco veces más rápido que los tornados.- Lleva el nombre del dios romano del mar debido a su color azul océano, pero ese tono es un misterio debido a que su gran cantidad de gas metano debería hacerlo de color verde, como Urano.- Posee la superficie más fría de todo el sistema solar con una temperatura promedio de -214 °C.- También es muy oscuro. Un mediodía en Neptuno es igual de brillante que una puesta de sol en la Tierra.- La duración de sus días es de 16 horas, un año dura 165 años terrestres, lo que significa que desde su descubrimiento hasta hoy ha pasado apenas un año.- Se necesitan 12 años para viajar en el espacio desde la Tierra hasta Neptuno. (cnnespanol)