Nahir Galarza, sobre el rodaje de su película: “Quiero que se sepa la verdad”

La película

Su cumpleaños

Una asesina que caminó más de treinta cuadras a su casa y se acostó a dormir. Un accidente en medio de una discusión arriba de una moto, de noche y en una calle de tierra y su cabeza en blanco. Una víctima que fue traicionada en un pacto no cumplido por su padre.Esas parecieran ser las tres salidas y versiones del laberinto en el que se encuentra Nahir Galarza, condenada a perpetua el 3 de julio de 2018 por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017.Y esas tres teorías, que partieron de la boca de Nahir, son las que sostienen al misterio del caso, al leimotiv del documental que preparan de su historia y la película protagonizada por la actriz Valentina Zenere, que convirtió esas hipótesis en la trama de un trhiller.Nahir apoya la ficción. Es fanática de la película El Ángel, que narra -en una versión libre y no atada a una biopic- la historia del asesino con cara angelical, de 19 años, Carlos Robledo Puch. La vio nueve veces y admira a Lorenzo “Toto” Ferro, el actor protagonista.“¿Te imaginas una película sobre mí? Pero yo no soy psicópata asesina”, dijo Nahir a. Con el tiempo, sus padres Marcelo y Yamina Kroh recibieron seis propuestas para series o películas. Al final, Nahir -la que toma las decisiones- se inclinó por un documental- que está en desarrollo- y por una película cuyas primeras imágenes son tendencia en las redes sociales.Nahir siempre apoyó tanto el documental como la película. En un principio iba a ser una serie de ocho episodios, que iba a abarcar desde la infancia de la joven hasta sus días en la cárcel. Pasando por sus sueños de ser modelo, actriz, abogada, sus trabajos en los boliches y cómo llegó el día fatal en que quedó frente a frente con Fernando Pastorizzo.Ella leyó una primera versión en la que marcó algunos puntos en los que no estaba de acuerdo. No tenían que ver con la trama o con los acontecimientos. “No tengo problema que otros personajes hablen mal de mí o me acusen, pero si quiero que las palabras que dice la Nahir de ficción sean como las mías, quiero sentirme representada”, le aclaró a los productores.Al final, el proyecto se transformó en una película. Cuando vio los primeros guiones, Nahir cuestionó que ella no hablaba así y que no le gustaba el carnaval. También reveló que le daba un poco de “vergüenza” aparecer en películas o documentales. “Hacerme famosa por lo que pasó no es lindo. Yo quiero que se sepa la verdad, que no maté a Fernando”, dijo aEn su primera versión, Nahir dijo que había matado a Pastorizzo. En la segunda, cuando declaró durante más de dos horas durante el juicio, dijo: “En un momento, cuando él empezó a manejar la moto con las dos manos, solamente le saqué el arma, y cuando se da cuenta, frena la moto. Y cuando la frena es donde de repente me quedé aturdida y nos caímos los dos para el costado. Me alcancé a levantar y fue enseguida que quedé otra vez aturdida. Fueron dos segundos nada más. No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá pudiera hacerlo”.El 7 de enero de 2022 acusó a su padre, el policía Marcelo Galarza, de haber matado a Fernando. La trama de la ficción también tuvo que cambiar. Según trascendió, irán las tres versiones que dio Nahir. Al estilo thriller.“Pasé un día feliz”, dijo Nahir el 11 de este mes, cuando cumplió 25 años. Ese día, dijo, la llenaron de regalos. Todos de color rosa, como ella pidió.Sus compañeras le hicieron una torta, su madre Yamina le obsequió ropa, su hermano Aaron un chocolate y un admirador secreto un ramo de rosas rojas. “Más grande que yo”, se rió Nahir.Sobre el caso, trató de no ahondar, sólo dijo que “la verdad salió a la luz. No soy una asesina”. (Fuente: Infobae)