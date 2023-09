Paraná fue una de las 20 ciudades más calurosas del país: reportó más de 33º C

¿Cómo estará el tiempo en el fin de semana?

Sociedad Alerta por tormentas y pronostican una máxima de 30ºC para este sábado en Paraná

La localidad de San Juan llegó a los 40.4º C durante esta tarde y es el registro térmico más alto del día. Villa de María, en Córdoba, lo sigue con 40.1º C San Fernando del Valle de Catamarca (39 grados), Las Lomitos, en Formosa (38.8º C) y Santiago del Estero (38.4º C) son las que encabezaron el ranking de temperatura que tiene el SMN.Dentro de la provincia, Gualeguaychú rozó los 31 grados y Concordia llegó hasta los 29 grados, entre las más cercanas a Paraná.El aire “de templado a cálido” seguirá el sábado, con vientos más débiles. Y el dato saliente será que la temperatura estaría por encima de los 30 grados, mientras que la sensación térmica “alcanzaría los 33 o 34 grados”, estimó Gómez, quien consideró que esto “es inusual para el invierno”.Las condiciones de estabilidad concluirán el domingo, cuando el viento rotará hacia el este. Se espera “temperatura elevada hasta el mediodía. Estaría cerca de los 30 grados”. A la tarde empezaría un aumento de la nubosidad, con cambio de viento al sur.La inestabilidad en nuestra zona se notaría durante la noche de esta jornada y la mañana del lunes, con viento moderado del sur, probables lluvias y tormentas. Se notará un descenso marcado de la temperatura que no superaría “los 16 o 17 grados”, expresó Gómez.