Apareció un yacaré muerto en el lago Salto Grande

El cuerpo de un yacaré overo fue hallado este viernes entre playa Las palmeras y playa Las palmeritas, en el Lago Salto Grande, Concordia.Marcelo Cortiana, guardaparques, explicó aque “al animal se le va a hacer autopsia para saber por qué murió. Haberlo hallado en esa zona puede deberse a muchas causas. Puede ser por caza furtiva; puede ser por la creciente, ya que está viniendo mucha agua del norte. No sabemos si es un ejemplar de nuestra zona o vino flotando desde más arriba”.En otra parte del lago “ya hemos encontrado coatís y otros animales que son más del norte. Cuando hay creciente suelen aparecer otro tipo de animales, no siempre muertos”.“La gente por ahí les tiene miedo, pero son animales bastante pacíficos. Si los molestamos puede haber accidentes, obviamente. Suelen retirarse cuando ven a las personas cerca. Son animales muy lindos, controladores de otras especies, como la palometa, son beneficiosos para el medio ambiente”, dijo.Sobre el yacaré que se encuentra en la zona, indicó que “tienen alrededor de dos metros, pueden pesar más de 50 kilos. El macho es siempre más grande que la hembra. El yacaré es muy representativo de esta parte del país. Hay que protegerlos porque son parte de nuestra fauna”.“Si la gente ve un ejemplar no debe acercarse, tampoco tocarnos ni querer jugar. Hay que avisar a los guardaparques, guardafauna o policía inmediatamente”, agregó. Elonce.com